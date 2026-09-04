Target busca 200 trabajadores para su nueva tienda cerca de Houston: cuándo abre y cómo aplicar

Target prepara una nueva apertura en el área de Houston y el anuncio viene acompañado de una oportunidad laboral concreta: la compañía prevé contratar a alrededor de 200 trabajadores para su próxima tienda en Katy, Texas.

El nuevo establecimiento, llamado Target Katy Heritage, abrirá el 11 de octubre de 2026 en 29355 Katy Freeway, dentro del desarrollo Texas Heritage Marketplace. La tienda tendrá unos 148,000 pies cuadrados y sumará servicios como CVS Pharmacy, Starbucks, Target Optical, Drive Up y retiro de pedidos.

Las vacantes forman parte del proceso de contratación previo a la apertura. Target ofrece puestos en distintas áreas de tienda y sus salarios iniciales suelen variar según el cargo y la ubicación, por lo que quienes estén buscando empleo en Katy y el oeste de Houston ya pueden revisar las oportunidades disponibles en el portal de carreras de la compañía.

El nuevo Target estará dentro de Texas Heritage Marketplace, un importante desarrollo comercial que está tomando forma junto a la Interstate 10, al oeste de Katy. Crédito: JHVEPhoto | Shutterstock

Dónde estará la nueva tienda Target de Katy

La dirección confirmada es 29355 Katy Freeway, Katy, Texas 77494. La ubicación se encuentra cerca de la intersección de Interstate 10 y Texas Heritage Parkway, en el oeste del área de Katy.

El establecimiento tendrá aproximadamente 148,000 pies cuadrados, por lo que será considerablemente más grande que el tamaño promedio de las tiendas Target, que la propia compañía sitúa en unos 125,000 pies cuadrados.

La tienda funcionará todos los días de 8 a.m. a 11 p.m.

Qué tendrá el nuevo Target cerca de Houston

No será únicamente una tienda de ropa y artículos para el hogar. Target confirmó que el establecimiento incorporará varios de los servicios que está extendiendo a sus locales más nuevos.

Entre ellos estarán:

CVS Pharmacy.

Starbucks Café.

Target Optical.

Drive Up con carriles cubiertos.

Order Pickup.

Entregas el mismo día mediante Target Circle 360.

Entregas al día siguiente disponibles en el área de Katy.

También tendrá una oferta ampliada de frutas y verduras frescas, carnes y productos lácteos, una categoría a la que Target está dando mayor protagonismo en sus nuevos establecimientos.

Target contratará alrededor de 200 trabajadores

La apertura también traerá nuevas oportunidades laborales para residentes del área. Target estima que el establecimiento contará con aproximadamente 200 empleados. La empresa ya incluyó a Katy Heritage entre las tiendas que están contratando trabajadores para sus aperturas de otoño de 2026.

Target señala que sus salarios iniciales varían actualmente entre $15 y $24 por hora, dependiendo del puesto y de la ubicación. La compañía también ofrece determinados beneficios y programas de asistencia educativa para trabajadores elegibles.

Cómo aplicar a los empleos de Target en Katy

Las personas interesadas pueden consultar y postularse a las vacantes de la nueva tienda directamente en la página oficial de carreras de Target. Allí deben buscar “Katy Heritage Parkway” o ingresar la ubicación Katy, Texas, para ver los puestos que se encuentren disponibles en ese momento.

Aplicar a empleos en las nuevas tiendas de Target.

Será el cuarto Target en el área de Katy

La compañía tiene una presencia importante en Texas. La nueva sucursal será la cuarta tienda de Target en el mercado de Katy.

Además, Katy Heritage forma parte de tres grandes establecimientos que Target abrirá en Texas el 11 de octubre. Ese mismo día también está previsto que comiencen a operar nuevas tiendas en Fort Worth y Liberty Hill.

Con esas aperturas, Target llegará a 165 tiendas en Texas, donde ya emplea a más de 29,000 personas.

Un nuevo polo comercial está creciendo al oeste de Houston

La llegada de Target forma parte del crecimiento de Texas Heritage Marketplace, un desarrollo comercial de gran escala situado al oeste de Katy.

Target no será la única gran cadena del proyecto. Lowe’s abrió allí una nueva tienda el 4 de septiembre, mientras continúan avanzando otros locales comerciales dentro del complejo.

Para Target, la nueva tienda de Katy también se integra en un plan de expansión mucho mayor. La compañía informó que destinará alrededor de $5,000 millones en inversiones de capital durante 2026, incluyendo nuevas tiendas y la remodelación de más de 130 establecimientos.

A largo plazo, la cadena proyecta construir más de 300 nuevas tiendas hacia 2035.

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