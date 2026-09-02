10 claves sobre Costco Wallet: la billetera que cambia la forma de pagar en sus tiendas

Costco está impulsando una forma más integrada de pagar sus compras mediante Costco Wallet, una billetera digital que permite reunir un método de pago y los fondos de Costco Shop Cards dentro de la cuenta del socio. La noticia de su lanzamiento generó muchas dudas entre los clientes, que buscan información sobre sus alcances, beneficios y restricciones.

La herramienta puede utilizarse tanto en Costco.com como en diferentes sectores de sus almacenes, incluidas las cajas, estaciones de gasolina, farmacias y patios de comida.

Puedes ver: Cómo tener membresía en Costco: requisitos, precios y beneficios 2026

Qué es Costco Wallet y cómo funciona: las claves

Costco define Costco Wallet como un espacio digital en el que el socio puede guardar fondos de sus Shop Cards y un método de pago. Aquí resumimos la información oficial sobre el servicio y te contamos cómo funciona, cuáles son sus límites y qué ocurre con el dinero almacenado.

Estas son 10 claves que deben conocer los socios de Costco.

1) Costco Wallet funciona como una billetera dentro de la cuenta

Costco Wallet permite guardar un método de pago y varias Costco Shop Cards en un mismo espacio digital.

El objetivo es simplificar el proceso de pago y reducir la necesidad de presentar diferentes tarjetas al momento de completar una compra.

2) Es necesario verificar primero la membresía

No basta con tener una cuenta en Costco.com. Para utilizar Costco Wallet, la compañía exige que la membresía esté previamente verificada.

Una vez completado ese proceso, el usuario puede ingresar a la sección “Account” y seleccionar Costco Wallet para administrar sus métodos de pago y Shop Cards.

3) Puede guardar varias Costco Shop Cards

Los socios pueden transferir a la billetera los fondos de distintas Shop Cards, ya sean físicas o digitales. Para hacerlo deben ingresar el número de la tarjeta y su PIN desde la sección Costco Wallet.

Sin embargo, existe un límite importante: el valor total de las Shop Cards almacenadas no puede superar los $10,000. Costco también establece un máximo de $10,000 en cargas durante un mismo día.

4) La Shop Card original queda con saldo cero

Este es uno de los puntos que pueden generar confusión. Cuando los fondos de una Costco Shop Card se incorporan a Costco Wallet, el saldo se transfiere a la billetera y la tarjeta original pasa a mostrar $0.

Por eso Costco recomienda comprobar que el dinero aparezca correctamente en Wallet después de realizar la operación.

Puedes ver: Cómo conseguir una tarjeta para pagar en cuotas en Estados Unidos (guía práctica 2026)

5) Permite pagar en más lugares que las cajas tradicionales

Costco Wallet no está limitado a las compras habituales dentro del almacén. La compañía indica que puede utilizarse en:

Costco.com.

Cajas de los almacenes.

Estaciones de gasolina.

Farmacias.

Food courts.

Esto permite centralizar una parte considerable de las compras realizadas dentro del ecosistema Costco.

6) En las tiendas puede aplicar automáticamente el saldo

Desde la aplicación móvil de Costco, los socios pueden activar la función “Enable Auto-Apply”. Al llegar a la caja deben escanear el código QR de su tarjeta digital de membresía. Cuando el sistema pregunte si desean utilizar el saldo de Costco Wallet, pueden confirmar directamente en la pantalla o el teclado de pago.

En las compras online también existe una opción para habilitar el uso de las Shop Cards almacenadas antes de completar el pedido.

7) Los fondos de las Shop Cards no vencen

Una ventaja importante es que el dinero almacenado procedente de Costco Shop Cards no tiene fecha de vencimiento.

Costco advierte, sin embargo, que la posibilidad de utilizar esos fondos dentro de Wallet puede verse afectada si la membresía es cancelada.

8) El historial puede consultarse durante hasta dos años

Costco Wallet también incorpora un registro de movimientos. Los socios pueden consultar su actividad desde Costco.com o desde la aplicación móvil.

El historial se presenta en períodos de seis meses y permite revisar transacciones realizadas durante hasta dos años.

9) Los reembolsos dependen de cómo se pagó la compra

El destino del dinero de una devolución cambia según el método utilizado. Si la compra se pagó utilizando fondos de una Shop Card guardada en Costco Wallet, el reembolso vuelve a la billetera.

En compras realizadas en Costco.com con una tarjeta de crédito o débito almacenada, el dinero vuelve a esa tarjeta.

Para determinadas compras realizadas dentro del almacén con una tarjeta guardada, Costco señala que el reembolso puede dirigirse a la porción de Shop Card de Costco Wallet.

10) Costco Wallet tiene algunas limitaciones

La billetera no sustituye todos los métodos de pago ni funciona para absolutamente todos los servicios de Costco. Por ejemplo, los fondos de Costco Wallet no pueden utilizarse directamente para pagar servicios de instalación para el hogar.

Tampoco es posible combinar en una sola Wallet los fondos correspondientes a diferentes cuentas de membresía.

Además, las Shop Cards almacenadas generalmente no pueden convertirse en efectivo, excepto cuando las leyes estatales obligan a permitir el reembolso de pequeños saldos.

Costco también aclara que los métodos de pago compatibles pueden cambiar y que determinadas tarjetas o emisores podrían no cumplir con los requisitos de seguridad necesarios para ser incorporados a la billetera.

La compañía continúa ampliando las funciones digitales de su aplicación. Entre ellas se encuentra la posibilidad de utilizar una tarjeta Visa vinculada junto con la tarjeta digital de membresía para agilizar el pago en almacenes, farmacias y estaciones de combustible.

Sigue leyendo:

Productos discontinuados en Costco: qué significa el asterisco en la etiqueta

Costco acelera su expansión: abrirá siete tiendas en apenas 23 días

Costco, Sam’s Club o Walmart+: cuál membresía conviene más para ahorrar en 2026