Costco acelera su expansión: abrirá siete tiendas en apenas 23 días

Costco comenzará agosto con uno de sus planes de expansión más importantes de 2026: la cadena tiene previsto inaugurar siete nuevas tiendas en Estados Unidos antes de que termine el mes.

Las aperturas llegarán a Nueva York, Wisconsin, Minnesota, Texas, Georgia y Missouri. Texas será el único estado que recibirá dos nuevos almacenes, ambos ubicados en comunidades del área metropolitana de Dallas-Fort Worth.

La primera inauguración se realizará el 6 de agosto en Albany, Nueva York, mientras que la última está programada para el 28 de agosto en Lee’s Summit, Missouri.

Dónde abrirán las siete nuevas tiendas Costco

Este es el calendario previsto para agosto:

Albany, Nueva York: 6 de agosto (y ofrece una tarjeta de hasta $40).

Oconomowoc, Wisconsin: 7 de agosto.

Otsego, Minnesota: 14 de agosto.

Mansfield, Texas: 25 de agosto.

Celina, Texas: 26 de agosto.

Stone Mountain, Georgia: 27 de agosto.

Lee’s Summit, Missouri: 28 de agosto.

Costco confirma en su página de nuevas ubicaciones que los siete almacenes forman parte de su calendario de expansión de agosto, aunque la información individual de cada tienda puede actualizarse a medida que se acerca la apertura.

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Nueva tienda de Costco en Albany, Nueva York

La sucursal de Albany será la primera en abrir. La inauguración está programada para el jueves 6 de agosto en el área de Crossgates Mall.

La nueva tienda contará con gasolinera, farmacia, óptica, centro auditivo y servicio de neumáticos, además del almacén mayorista. Costco también ofrece una promoción local para nuevos socios que se registren antes del 6 de septiembre y activen la renovación automática.

Los nuevos miembros Executive pueden recibir una Costco Shop Card digital de $40, mientras que quienes elijan Gold Star pueden obtener una tarjeta de $20.

Wisconsin y Minnesota recibirán nuevas sucursales

Costco abrirá el 7 de agosto su nuevo almacén de Oconomowoc, Wisconsin. La tienda estará ubicada en 1855 Kirkland Way y será incorporada a la red de sucursales de la cadena en el estado.

Una semana después, el 14 de agosto, abrirá la sucursal de Otsego, Minnesota. Aunque Costco utiliza el nombre de esa localidad para identificarla, la dirección publicada es 13690 Rogers Drive, Suite 180, en Rogers.

La nueva tienda ofrecerá farmacia, gasolinera, óptica, centro auditivo y servicio de neumáticos. Los nuevos socios que se inscriban y activen la renovación automática pueden recibir una Costco Shop Card digital de $50, de acuerdo con las condiciones de la promoción local.

Costco apuesta con fuerza por Texas

Texas concentrará dos de las siete aperturas. Los nuevos almacenes estarán en Mansfield, con inauguración prevista para el 25 de agosto, y Celina, cuya apertura está programada para el día siguiente.

La tienda de Mansfield tendrá más de 157,000 pies cuadrados, mientras que la de Celina rondará los 158,000 pies cuadrados. Los proyectos representan inversiones estimadas de $19.5 millones y $18.5 millones, respectivamente, según documentos de construcción citados por medios locales.

Las dos inauguraciones refuerzan la presencia de Costco en el norte de Texas y se suman a otras aperturas realizadas durante 2026 en Liberty Hill y New Braunfels.

Stone Mountain tendrá un Costco en un antiguo sitio olímpico

La tienda de Stone Mountain, Georgia, abrirá el 27 de agosto en el terreno donde anteriormente funcionó el centro de tenis utilizado durante los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

El nuevo almacén tendrá cerca de 150,000 pies cuadrados y formará parte de un desarrollo de usos mixtos denominado Mountain Marketplace. El proyecto incluirá viviendas, espacios comerciales, restaurantes, áreas verdes y senderos.

La llegada de Costco busca reactivar un terreno que permaneció sin uso durante varios años después de la demolición de las antiguas instalaciones deportivas.

La última apertura será en Missouri

El calendario terminará el 28 de agosto con la inauguración de una nueva tienda en Lee’s Summit, Missouri.

Con esta apertura, Costco completará una secuencia de siete inauguraciones en apenas 23 días, después de haber sumado durante junio nuevas sucursales en Syracuse, Utah, y Pensacola, Florida. En julio, la compañía también amplió su operación internacional con una tienda en Taiwán.

Costco planea seguir abriendo tiendas

La expansión de agosto forma parte de una estrategia de crecimiento más amplia. Costco anticipó que espera abrir alrededor de 26 almacenes durante su año fiscal 2026 y avanzar posteriormente hacia un ritmo de unas 30 nuevas sucursales por año.

La compañía ya opera más de 640 almacenes en Estados Unidos y Puerto Rico. Las nuevas aperturas permiten acercarse a zonas suburbanas en crecimiento, donde los consumidores buscan combinar alimentos, artículos para el hogar, gasolina y otros servicios bajo una misma membresía.

Cuánto cuesta la membresía de Costco

Para comprar en las nuevas tiendas será necesario contar con una membresía vigente.

La membresía Gold Star cuesta $65 al año y permite comprar en las tiendas y en Costco.com. También incluye una tarjeta adicional para una persona elegible que viva en el mismo domicilio.

La membresía Executive cuesta $130 anuales e incorpora una recompensa del 2% en determinadas compras, además de otros beneficios. Las promociones para nuevos socios pueden variar según la sucursal y suelen exigir registro online, correo electrónico válido y renovación automática.

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