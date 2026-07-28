Dollar Tree cerrará 75 tiendas este año, pero prepara una expansión mucho mayor

Dollar Tree cerrará aproximadamente 75 tiendas durante su año fiscal 2026, una decisión que podría generar preocupación entre los clientes que dependen de la cadena para comprar alimentos, artículos para el hogar y productos de bajo costo.

Sin embargo, el anuncio no responde a una retirada general del mercado. La empresa también proyecta inaugurar cerca de 400 nuevas sucursales, por lo que terminaría 2026 con varios cientos de locales más que al comienzo del año.

La compañía incluyó ambas previsiones en sus resultados del primer trimestre. Hasta ahora, Dollar Tree no ha publicado una lista completa de las tiendas que cerrarán ni ha detallado en qué estados se concentrarán las bajas.

Cuántas tiendas cerrará Dollar Tree en 2026

La previsión oficial contempla alrededor de 75 cierres durante el ejercicio fiscal 2026. La cifra es similar a la registrada durante el año anterior. En el ejercicio que terminó el 31 de enero de 2026, Dollar Tree clausuró 72 establecimientos, abrió 402 y convirtió otras 71 antiguas sucursales de Family Dollar a su marca principal.

Dollar Tree es una cadena muy presente en comunidades trabajadoras y en vecindarios con alta población latina, aunque la compañía no publica un desglose étnico de sus clientes. Crédito: Shutterstock

Eso muestra que los cierres forman parte del proceso habitual de revisión de la red. Las grandes cadenas suelen evaluar el desempeño de cada local, los costos del alquiler, el tránsito de clientes, la cercanía con otras sucursales y las condiciones del mercado antes de decidir si renuevan una tienda, la trasladan o la cierran.

Dollar Tree no explicó públicamente qué criterio se aplicará a cada uno de los 75 establecimientos previstos para este año.

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¿Existe una lista de las sucursales que cerrarán?

Por ahora, no existe una lista nacional oficial y completa con las direcciones de los locales afectados. La empresa anunció el número estimado de cierres, pero no identificó las ciudades, estados o fechas concretas. Algunas clausuras podrían conocerse gradualmente mediante avisos locales, comunicaciones a empleados, liquidaciones de inventario o registros comerciales.

Por eso, conviene desconfiar de publicaciones que presentan listados antiguos de Family Dollar como si correspondieran a los 75 cierres actuales de Dollar Tree. Son procesos diferentes.

La compañía vendió Family Dollar en 2025 y ahora presenta sus resultados financieros sobre la operación de Dollar Tree en Estados Unidos y Canadá.

Dollar Tree abrirá cerca de 400 tiendas

El dato que cambia la lectura del anuncio es el plan de expansión. Dollar Tree prevé abrir aproximadamente 400 establecimientos nuevos durante 2026, más de cinco veces la cantidad que proyecta cerrar. Si ambas cifras se cumplen, el balance neto sería de unas 325 tiendas adicionales, sin contar traslados o modificaciones posteriores.

Durante el primer trimestre, la cadena ya inauguró 113 locales. Al 2 de mayo operaba 9,382 tiendas bajo la marca Dollar Tree en Estados Unidos y Canadá.

La estrategia muestra que la empresa no está reduciendo su presencia. Está cerrando algunos puntos mientras busca crecer en otros mercados o reemplazar establecimientos menos convenientes por tiendas nuevas.

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Por qué Dollar Tree sigue expandiéndose

Los resultados recientes ayudan a explicar el plan. Las ventas netas del primer trimestre aumentaron 7.2% y llegaron a unos $5,000 millones. Las ventas comparables —las de tiendas abiertas durante al menos un año— crecieron 3.5%.

El número de visitas disminuyó un 1%, pero el gasto promedio por compra aumentó un 4.5%. Es decir, menos clientes entraron a las tiendas, pero quienes lo hicieron gastaron más.

La compañía elevó además su previsión de ganancias ajustadas para todo el año y mantuvo su expectativa de ventas anuales entre $20,500 millones y $20,700 millones.

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El cambio de precios también impulsa el nuevo modelo

Dollar Tree dejó de operar hace tiempo exclusivamente como una cadena en la que todos los productos costaban $1. Su precio básico aumentó a $1.25 y muchas tiendas incorporaron artículos de $3, $5 y valores superiores. La compañía denomina a este sistema “formato multiprecio”.

Durante el primer trimestre de 2026, convirtió o agregó ese formato en aproximadamente 630 establecimientos. Al cierre del período, alrededor de 5,900 tiendas ya ofrecían productos en distintos niveles de precio.

La empresa sostiene que esta estrategia le permite ampliar el surtido e incorporar productos de mayor tamaño, marcas conocidas y artículos que antes no podía vender dentro del límite tradicional.

Sin embargo, el cambio también generó críticas entre consumidores que consideran que la cadena se alejó de su propuesta original de precios extremadamente bajos.

Qué podría pasar con los empleados

Dollar Tree no informó cuántos puestos de trabajo se verán afectados por los 75 cierres. El impacto dependerá del tamaño de cada local, de la disponibilidad de otras tiendas cercanas y de si la compañía ofrece traslados a empleados. En algunos casos, los cierres pueden coincidir con nuevas aperturas dentro de una misma región, pero no existe garantía de que todos los trabajadores puedan ser reubicados.

La empresa tampoco detalló si algunas de las 75 bajas serán cierres definitivos o traslados a propiedades nuevas.

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Dollar Tree terminaría el año con más tiendas

El anuncio de 75 cierres puede parecer significativo de manera aislada. Sin embargo, representa menos del 1% de los 9,382 establecimientos que la cadena operaba al cierre del primer trimestre.

Además, las 400 aperturas previstas muestran que Dollar Tree apuesta por ampliar su red, no por achicarla.

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