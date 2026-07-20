Five Below anuncia la apertura de 9 tiendas más “próximamente”

Esta semana, a través de un comunicado en su página web, la cadena minorista estadounidense especializada en regalos con descuento, Five Below, anunció su expansión en el mercado con la apertura de 9 tiendas más “próximamente”.

Aunque no se han confirmado las fechas para la inauguración de estas próximas tiendas, Winnie Park, directora ejecutiva, destacó en un comunicado que “alcanzar las 2,000 tiendas es un hito increíble para nuestra marca, cuya misión es ser el destino para el niño y el niño que todos llevamos dentro”, dijo.

El minorista se ha vuelto uno de los favoritos entre los consumidores estadounidenses, ya que la mayoría de sus productos cuestan un máximo de $5 dólares, por lo que la misma compañía se autodenomina “una marca a la moda con una excelente relación entre calidad-precio”.

Si bien en el comunicado se menciona que las aperturas serán “próximamente”, ya se puede conocer cuáles serán sus ubicaciones:

1408 W Hunt Hwy., San Tan Valley, Arizona

8447 Alondra Blvd., Paramount, California

2005 Veterans Blvd., A3, Dublín, Georgia

113 Northshore Blvd., Suite 600, Slidell, Luisiana

1246 Perry Ave., Unidad C, Big Rapids, Michigan

1163 N Court St., Medina, Ohio

251A N Washington Hwy., Ashland, Virginia

240 W Commonwealth Blvd., Martinsville, Virginia

27339 Covington Way SE., B-110, Covington, Washington

“Sabemos que nuestro concepto minorista único tiene un gran potencial de crecimiento con miles de nuevas tiendas en todo Estados Unidos”, expresó su directora ejecutiva.

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