Ventas minoristas en EE.UU. aumentaron un 0.2% en junio

De acuerdo con datos publicados este jueves por la Oficina del Censo del Departamento de Comercio, las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron un 0.2%, representando uno de los menores incrementos en los últimos cinco meses, luego de una revisión al alza de 1.0% en mayo.

Estas últimas cifras se publican tras conocerse por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) que el Índice de Precios al Consumidor (CPI) disminuyó un 0.4% en junio, ubicando la inflación en los 3.5%, y que los Precios al Productor (IPP) también cayeron un 0.3% el mes pasado, la mayor disminución desde abril de 2025.

Analistas concuerdan en que las ventas minoristas durante el mes pasado se registraron a la baja tras la caída de los precios del petróleo y gasolina, y pese a que se ubicaron en un 6.7% interanual en junio, durante los primeros meses del año los presupuestos familiares se vieron afectados no solo por el conflicto en Oriente Medio, sino también por la elevada tasa arancelaria.

Según el reporte del Departamento de Comercio los mayores aumentos de las ventas minoristas el mes pasado corresponde a bienes y comercio en línea. Para Ellen Zentner, estratega económica principal de Morgan Stanley Wealth Management considera que “A pesar de las dificultades, los consumidores siguen gastando y el mercado laboral no muestra signos de debilitamiento. Este tipo de datos no influirá en la decisión de la Reserva Federal, pero subraya la continua resiliencia de la economía estadounidense”.

En cuanto a la decisión de la Reserva Federal, aún la tasa inflacionaria se aleja de sus objetivos del 2%, lo que indica que la guerra contra la inflación está lejos de terminar. Sin embargo, para Chris Rupkey, economista jefe de Fwdbonds, hay buenas noticias, ya que las probabilidades de que la Reserva Federal suba los tipos de interés deberían seguir disminuyendo: “La inflación a nivel industrial tiende a la baja y los productores no trasladarán sus mayores costes al consumidor tanto como pensábamos anteriormente”.

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