La inflación fue de 3.5% en junio, menor a lo estimado

La inflación en Estados Unidos se desaceleró durante junio y dio una señal de alivio para consumidores y mercados. El Índice de Precios al Consumidor (CPI) registró una tasa anual de 3.5%, por debajo del 4.2% reportado en mayo y también inferior a las expectativas de los analistas, de acuerdo con el informe publicado este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

En su comparación mensual, los precios al consumidor disminuyeron 0.4%, luego del incremento de 0.5% observado el mes anterior. Se trata de la mayor caída mensual del índice desde abril de 2020, cuando retrocedió 0.8%.

El principal factor detrás de la moderación fue el rubro de la energía. Según la BLS, el índice energético cayó 5.7% durante junio, tras haber aumentado de forma consecutiva en los tres meses previos. La baja fue suficiente para compensar los incrementos registrados en otros componentes, entre ellos vivienda y alimentos.

La gasolina encabezó ese descenso al registrar una caída mensual de 9.7%. Sin ajuste estacional, la disminución fue exactamente la misma, lo que refleja que los consumidores también percibieron un menor costo al momento de cargar combustible. Aun así, en términos anuales, el índice de energía acumula un incremento de 15.7%, mientras que la gasolina sigue mostrando un alza de 26.7% frente a junio del año pasado. En tanto, la electricidad registró un alza anual de 4.0% y el gas natural de 3.0% en junio.

En cuanto a los alimentos, este factor económico mantuvo una tendencia de aumentos moderados, que se reflejó en el avance del 0.2% en su índice respectivo en junio, el mismo ritmo que en mayo. En términos anuales, los alimentos acumulan un incremento de 3.0%. Los alimentos para consumo en el hogar y los alimentos fuera de casa también aumentaron 0.2%.

Entre los productos con mayores incrementos destacaron las carnes, aves, pescado y huevo, con un alza mensual de 0.6%, impulsada por el aumento de 4.3% en los precios de los huevos. Los productos lácteos aumentaron 1.2% y los cereales y productos de panadería avanzaron 0.3%. En contraste, las bebidas no alcohólicas disminuyeron 1.5%, mientras que las frutas y verduras retrocedieron 0.2%.

Mientras tanto, la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía por ser considerados componentes más volátiles, permaneció sin cambios durante junio y se ubicó en 2.6% a tasa anual, frente al 2.9% registrado en mayo.

Por su parte, el índice de vivienda avanzó apenas 0.1%, su menor incremento mensual desde enero de 2021.

Antes de la publicación del reporte, economistas consultados por FactSet esperaban una inflación anual de 3.9%. El resultado oficial quedó cuatro décimas por debajo de esas previsiones, impulsado principalmente por la caída en los precios de la energía.

De acuerdo con Oxford Economics, la inflación de mayo podría haber marcado el punto más alto del año, tras el retroceso observado en los precios del petróleo y la gasolina durante junio.

También te puede interesar: