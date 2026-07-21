Precio del dólar en México hoy, 21 de julio del 2026: cómo afectan las negociaciones del T-MEC

Este martes 21 de julio, el precio del dólar en México tuvo un leve descenso con respecto al cierre del día anterior. Esto puede tener diversos matices para las personas que hacen intercambio de divisas, ya que para quienes compran dólares les salen más baratos, pero para quienes los reciben, estos valen menos.

El dólar cotizó en promedio en $17.40 pesos en la apertura de la jornada de este martes 21 de julio. Esto significó una disminución del 0.18% en comparación con los $17.43 pesos mexicanos, precio con el que cerró el lunes, según datos del Dow Jones.

No obstante, la caída del dólar en la última semana no ha sido considerable, con un descenso del 0.16%, aunque su valor ha disminuido un 7.59% en el último año.

Por otro lado, la caída en el valor del dólar coincidió con una jornada en la que el peso mexicano tuvo ganancias del 0.59%.

Este movimiento en las divisas surge luego de que las conversaciones en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prosiguieran en una segunda revisión.

El Banco de México (Banxico) reportó que el cierre oficial del lunes 20 de julio fue de $17.4284 pesos por dólar, valor que resulta del promedio de las transacciones bancarias que se suscitan durante la jornada. Sin embargo, debido a que el precio del dólar se cotiza en todo el día, el tipo de cambio frente al peso cerró en $17.42 pesos.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, con una volatilidad que se sitúa en 7.06%, apenas por debajo de la volatilidad de referencia de 7.55%. Mientras este índice se mantenga por debajo del nivel de referencia, se considera que hay una estabilidad moderada en el mercado cambiario, aunque se sigue acercando.

Banxico también informó que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de México quedó establecido en $17.4315 pesos por dólar para este martes 21 de julio. Este tipo de cambio sirve para establecer un precio para diversos contratos, operaciones financieras y trámites, y se publica al mediodía del día hábil anterior.

El tipo de cambio FIX es un precio de referencia determinado por Banxico, que se calcula con base en el promedio de cotizaciones observadas en el mercado cambiario mayorista durante los días hábiles bancarios, es decir, donde bancos y otras instituciones financieras compran y venden grandes cantidades de dólares entre sí.

En tanto, el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en moneda extranjera se fijó en $17.5242 pesos por cada divisa verde. Este es un tipo de cambio específico previsto en la legislación mexicana para cuando una persona tiene una deuda pactada en dólares. En otras palabras, indica cuántos pesos debe pagar una persona o empresa para liquidar una obligación pactada en dólares dentro de México.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de intercambio de compra y venta de dólares en los bancos más populares en México para este martes 21 de julio son:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $18.00 pesos.

Banco Azteca: compra en $17.00 pesos y venta en $17.99 pesos.

BBVA México: compra en $16.58 pesos y venta en $17.71 pesos.

Banorte: compra en $16.25 pesos y venta en $17.75 pesos.

Banamex: compra en $16.90 pesos y venta en $17.88 pesos.

Scotiabank: compra en $16.90 pesos y venta en $18.10 pesos.

En la revisión de las cotizaciones bancarias, BBVA México ofrece el precio de venta más bajo, que favorece a las personas que compran dólares en el país. Por su parte, Banco Azteca mostró la mejor cotización de compra, lo que significa que te pagan más por tus billetes verdes hoy.

En bancos en México y la frontera norte, el dólar se vende en $17.71 pesos y se compra en $16.58 pesos, en promedio. No obstante, en las casas de cambio de ciudades como Tamaulipas, el dólar muestra promedios que rondan los $17.50 pesos a la venta y $16.50 pesos a la compra.

Las empresas dedicadas al envío de dinero internacional muestran tipos de cambio diferentes. Este martes, Wester Union cotiza el dólar en $17.12 pesos mexicanos, mientras que MoneyGram maneja un tipo de cambio que ronda los $17.96 pesos por billete verde.

Recuerda que el precio del dólar cambia constantemente en el transcurso del día. Es recomendable revisar el tipo de cambio con el peso antes de realizar cualquier compra internacional o envío de dinero para conseguir la mejor oferta disponible.

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