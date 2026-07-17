8 latinoamericanos figuran en la lista Forbes de inmigrantes más ricos

Forbes publicó el 15 de julio su ranking 2026 de los inmigrantes más ricos de Estados Unidos, con un récord de 144 multimillonarios nacidos en el extranjero y una fortuna conjunta de $2.2 billones de dólares, frente a los 125 integrantes del año pasado. Ocho de ellos nacieron en América Latina y el Caribe. Aquí repasamos quiénes son y cómo construyeron sus fortunas.

Antes de ir con los representantes de la comunidad, Elon Musk lidera la lista de Forbes de los inmigrantes más ricos de EE.UU., con un patrimonio estimado en los $927 mil millones de dólares. Durante este año, el empresario logró superar la barrera del $1 billón de dólares, convirtiéndose en el primer billonario el 12 de junio, día en el que SpaceX salió a la bolsa de valores. El multimillonario también es propietario de Tesla, X (antes Twitter), xAI, The Boring Company y Neuralink.

A Musk le siguen el ruso Sergey Brin, cofundador de Google, y Jensen Huang, CEO y cofundador de Nvidia, nacido en Taiwán. Los tres dominan también el ranking general de multimillonarios que Forbes publicó en marzo y concentran más del 60% de la riqueza total de los inmigrantes multimillonarios en Estados Unidos.

La lista de Forbes de este año estableció un nuevo récord con 144 multimillonarios inmigrantes, frente a los 125 de personalidades del año pasado, y una fortuna conjunta estimada en los $2.2 billones de dólares.

Por segundo año consecutivo, India es el lugar de nacimiento de la mayor cantidad de multimillonarios inmigrantes, con un récord de 19.

En tanto, hablando específicamente de los multimillonarios latinoamericanos, solo hay ocho latinoamericanos que forman parte del club de las tres comas, del que salió el guatemalteco Luis von Ahn, cofundador de Duolingo, tras una caída en las acciones de la empresa. Entre los multimillonarios latinos de este año hay dos mexicanos, dos argentinos, un venezolano, un boliviano, un panameño y un haitiano.

Forbes 2026 · Inmigrantes en Estados Unidos Las fortunas de América Latina y el Caribe entre los inmigrantes más ricos de EE.UU. Ocho empresarios nacidos en la región forman parte del club de las tres comas. Toca cada perfil para conocer el origen de su patrimonio. 144 Multimillonarios inmigrantes $2.2 Billones en riqueza conjunta 8 Nacidos en América Latina y el Caribe 🇻🇪 #1 latinoamericano · posición Forbes #41 Abel Avellan $5,700 M Ver perfil Cerrar Fundador y CEO de AST SpaceMobile, que fabrica satélites para dar señal de banda ancha directamente a teléfonos móviles. Tiene contratos con Verizon, AT&T y Vodafone. 🇲🇽 #2 latinoamericano · posición Forbes #50 Pablo Legorreta $5,000 M Ver perfil Cerrar Fundador de Royalty Pharma, la mayor compradora mundial de regalías farmacéuticas: financia medicamentos con alto potencial a cambio de un porcentaje de sus ventas futuras. 🇦🇷 #3 latinoamericano · posición Forbes #83 Jorge Pérez $2,600 M Ver perfil Cerrar Nacido en Buenos Aires de padres cubanos, dirige Related Group, la desarrolladora con sede en Miami que reporta más de 100,000 condominios y apartamentos construidos desde 1979. 🇲🇽 #4 latinoamericano · posición Forbes #91 Daniel Lubetzky $2,300 M Ver perfil Cerrar Fundador de Kind Healthy Snacks. Vendió la mayor parte de la empresa a Mars en 2020 por $5,000 millones y conserva una participación que sostiene su fortuna. 🇭🇹 #5 latinoamericano · posición Forbes #94 Herriot Tabuteau $2,200 M Ver perfil Cerrar Fundó Axsome Therapeutics en 2012 para desarrollar tratamientos de trastornos cerebrales. Es inventor en más de 200 patentes, incluidas terapias para depresión y narcolepsia. 🇧🇴 #6 latinoamericano · posición Forbes #97 Marcelo Claure $2,100 M Ver perfil Cerrar Vendió Brightstar a SoftBank, dirigió Sprint como CEO y fue COO del grupo japonés. Gran parte de su fortuna está en acciones de T-Mobile; también invierte en SHEIN. 🇦🇷 #7 latinoamericano · posición Forbes #97 Guillermo Rauch $2,100 M Ver perfil Cerrar Cofundador de Vercel, plataforma de despliegue de sitios web valuada en $9,300 millones tras una ronda de $300 millones en septiembre de 2025. Atiende a Under Armour, Stripe y Sonos. 🇵🇦 #8 latinoamericano · posición Forbes #129 Albert Nahmad $1,300 M Ver perfil Cerrar Compró una participación en Watsco en 1973 y la convirtió, mediante adquisiciones, en el mayor distribuidor de aire acondicionado, calefacción y refrigeración de Norteamérica. Posee alrededor de 7% de la compañía.

1. Abel Avellan, Venezuela (posición 41)

El empresario venezolano Abel Avellan es el latinoamericano mejor rankeado entre los inmigrantes multimillonarios de Forbes, con un patrimonio estimado en $5.7 mil millones de dólares. Avellan es el fundador y director ejecutivo de AST SpaceMobile, empresa que construye satélites que ayudan a generar conexiones de banda ancha utilizadas para que los teléfonos móviles tengan señal. Esto le permite tener contratos activos con gigantes de la telecomunicación en Estados Unidos, como Verizon, AT&T y Vodafone.

2. Pablo Legorreta, México (posición 50)

Con un patrimonio estimado en los $5 mil millones de dólares, Pablo Legorreta es el segundo latinoamericano y el primer mexicano en aparecer en el ranking de Forbes. Legorreta es el fundador de Royalty Pharma, la mayor empresa del mundo en la adquisición de flujos de regalías farmacéuticas. La empresa invierte en medicamentos con alto potencial y adquiere el derecho a recibir un porcentaje de las ventas futuras de los medicamentos que financió.

3. Jorge Pérez, Argentina (posición 83)

La principal fuente de ingresos del empresario argentino Jorge Pérez proviene de inversiones en bienes raíces. Dirige Related Group, una promotora inmobiliaria con sede en Miami que afirma haber construido más de 100,000 condominios y apartamentos desde su fundación en 1979. Tiene una riqueza que ronda los $2.6 mil millones de dólares.

4. Daniel Lubetzky, México (posición 91)

Daniel Lubetzky nació en la Ciudad de México en 1968 y es fundador y director ejecutivo de Kind Healthy Snacks, una empresa de barras energéticas. Aunque en 2020 vendió la mayor parte de la empresa a Mars por $5 mil millones de dólares, Lubetzky mantiene una participación que le ha generado una riqueza estimada en los $2.3 mil millones de dólares.

5. Herriot Tabuteau, Haití (posición 94)

Herriot Tabuteau fundó Axsome Therapeutics en 2012 con el objetivo de desarrollar tratamientos que cambiaran la vida de los millones de pacientes que viven con trastornos cerebrales. Es el inventor de más de 200 patentes, entre las que se incluyen posibles nuevos medicamentos para la depresión, los trastornos del comportamiento en la enfermedad de Alzheimer y la narcolepsia. Tabuteau tiene $2.2 mil millones de dólares.

6. Marcelo Claure, Bolivia (posición 97)

Marcelo Claure es un empresario boliviano-estadounidense con una riqueza estimada en $2.1 mil millones de dólares. Se desempeñó como director de operaciones de la empresa japonesa SoftBank, la misma que adquirió Brightstar en 2014, empresa de Claure. Actualmente, gran parte de su fortuna está ahora invertida en acciones de T-Mobile, que se fusionó con Sprint en 2020, y donde forma parte del consejo administrativo. También posee participaciones en el gigante de la moda rápida SHEIN.

7. Guillermo Rauch, Argentina (posición 97)

Compartiendo el lugar 97 con el boliviano Claure, Guillermo Rauch también tiene un patrimonio de $2.1 mil millones de dólares. Fue cofundador de Vercel, empresa que crea herramientas para desarrolladores destinadas al alojamiento y la implementación de sitios web. Esta empresa consiguió una valoración de $9 mil millones de dólares, luego de que recaudó $300 millones de dólares, en una ronda de financiación codirigida por la firma de capital riesgo Accel y GIC, en septiembre de 2025. Actualmente, Vercel es el proveedor de infraestructura para algunas de las marcas más importantes del mundo, como Under Armour, Stripe y Sonos.

8. Albert Nahmad, Panamá (posición 129)

Albert Nahmad cierra el grupo con un patrimonio estimado en $1,300 millones de dólares. Nacido en Panamá, emigró a Estados Unidos para estudiar ingeniería en la Universidad de Nuevo México y después en Purdue. En 1973 compró una participación en Watsco, entonces una pequeña empresa que cotizaba en bolsa, y a punta de adquisiciones la convirtió en el mayor distribuidor de equipos de aire acondicionado, calefacción y refrigeración de Norteamérica: la capitalización pasó de $22 millones en 1989 a más de $20,000 millones en la actualidad, según Forbes. Nahmad posee alrededor de 7% de la compañía, que ha dirigido durante más de cinco décadas, y su hijo ocupa la presidencia de Watsco.

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