Comisiones de los planes 401(k): una pequeña diferencia podría costarte miles de tu jubilación

Desde su aprobación en 1978, los planes 401(k) se han convertido en el principal sistema de ahorro para el retiro en los Estados Unidos. Son cuentas bancarias con reglas específicas establecidas por el gobierno, pero que son administradas por instituciones privadas. Muchos trabajadores desconocen las comisiones que cobran estas compañías y eso podría llevarlos a perder miles de dólares de sus ahorros para la jubilación.

El Departamento del Trabajo (DOL) advirtió en un folleto informativo que una diferencia del 1% en las comisiones puede disminuir de forma importante el dinero disponible al momento de jubilarse. El impacto se vuelve mayor conforme pasan los años, ya que esos cargos reducen el crecimiento de las inversiones.

Para sustentar esta afirmación, el DOL se apoyó en un ejemplo: una persona con $25,000 dólares ahorrados en un plan 401(k), a la que le faltan 35 años para retirarse, podría acumular alrededor de $227,000 dólares si paga una comisión anual del 0.5%. Pero si la comisión es del 1.5%, terminaría con unos $163,000 dólares. La diferencia representa cerca del 28% del ahorro final.

Lo más preocupante es que muchas personas ni siquiera saben que pagan estas comisiones. Un estudio de 2021 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) reveló que aproximadamente cuatro de cada diez trabajadores desconocen la existencia de estos cargos en sus planes de jubilación.

¿Cuánto cobran los planes 401(k)?

Como pasa con cualquier otra cuenta bancaria, el costo de administración depende del tamaño de la empresa, del administrador del plan y de las opciones de inversión disponibles.

“Simplemente no existe un estándar único”, declaró Teresa Hassara, vicepresidenta sénior de Soluciones de Ahorro y Jubilación para el Lugar de Trabajo de Principal Financial Group, a CBS News.

Según la especialista, entre más pequeños sean los planes, tarifas más altas. Los planes más grandes suelen cobrar entre 0.3% y 0.5%; los medianos, entre 0.5% y 1%; mientras que los planes pequeños pueden superar el 1%.

“Al prestar un servicio a un plan, existen costos fijos y variables. Cuantos menos empleados haya para distribuir esos costos fijos, mayores serán las consecuencias”, detalló Hassara.

¿Y algo que los trabajadores puedan hacer para evitar altos costos? Si bien los titulares de las cuentas no deciden cuánto cobra el plan, sí pueden reducir algunas tarifas al elegir fondos de inversión con menores gastos, cuando esa alternativa está disponible.

“Algunas opciones de inversión tienen gastos de inversión subyacentes más elevados que otras”, explicó Hassara.

¿Qué incluyen estas comisiones?

Los cargos de un plan 401(k) normalmente se dividen en tres grupos:

1. Las comisiones de inversión cubren el costo de administrar los fondos donde está invertido el dinero del trabajador. Generalmente representan la mayor parte de las comisiones.

2. También están los gastos administrativos, que incluyen servicios como el mantenimiento de registros, la contabilidad, la atención al cliente y algunos programas de asesoría financiera.

3. Por último, existen las comisiones por servicios individuales, que solo se cobran cuando el participante utiliza funciones específicas, como solicitar un préstamo sobre su cuenta o realizar determinadas transacciones.

Dependiendo del plan, algunos de estos costos pueden ser pagados por el empleador y otros por el trabajador.

¿Dónde puedes revisar cuánto pagas?

Si la mayoría de los trabajadores desconoce las comisiones que el administrador del plan les cobra, es menor el número de personas que saben que esos costos pueden cambiar con el tiempo. Por esta razón, conviene revisar la información del plan de forma periódica.

“Las tarifas suelen variar porque el patrocinador del plan negocia en nombre del participante y revisa esas tarifas con mucha frecuencia para asegurarse de que sean competitivas en el mercado”, señaló Hassara.

Si las comisiones cambian, los empleadores generalmente deben avisar a los trabajadores entre 30 y 90 días antes de que entren en vigor. Además, cada participante puede consultar el aviso anual de divulgación conocido como 404(a)(5) y revisar sus estados de cuenta trimestrales, donde aparecen desglosados los cargos aplicados.

“Eso desglosará todas las tarifas para los empleados”, indicó Hassara.

Si todavía tienes dudas sobre las comisiones de tu plan 401(k), también puedes acudir al departamento de Recursos Humanos de tu empresa o contactar al administrador del plan. Dedicar unos minutos a revisar esos costos hoy puede ayudarte a conservar una mayor parte de tus ahorros cuando llegue el momento de la jubilación.

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