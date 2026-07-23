Estafa en Walmart: cómo es la llamada por una falsa compra de un PS5 y qué hacer

Visualiza este panorama: estás tranquilo en tu casa, trabajo o en cualquier lugar, te entra una llamada y te alertan de una presunta compra de casi $1,000 dólares. Y no solo eso, te invitan a dar datos personales, como nombre completo, número de Seguro Social o de alguna cuenta bancaria para evitarlo. ¿Cómo reaccionarías? ¿Los das? Ten cuidado, porque hay reportes de una estafa en la que te hablan por teléfono haciéndose pasar por un trabajador de Walmart y que busca robar tu información.

De acuerdo con información de WLKY, están llamando a las personas alertando de una supuesta compra de una consola PlayStation 5 y unos auriculares 3D por $919.45 dólares hecha en Walmart. La grabación indica que, si la persona no reconoce la operación, debe presionar un número o comunicarse con un supuesto representante de atención al cliente.

El problema es que ese contacto no lleva a Walmart. En realidad, conecta a la víctima con delincuentes que se hacen pasar por empleados de la compañía para obtener información bancaria, números de tarjetas, datos personales o incluso acceso remoto al dispositivo.

Cómo funciona la falsa llamada de Walmart por una compra de PS5

Los estafadores utilizan una táctica común en este tipo de fraudes: crear miedo y urgencia. Al informar sobre un cargo elevado y pedir una acción inmediata, buscan evitar que la persona tenga tiempo de verificar si realmente existe una compra.

La campaña ha sido identificada desde 2023 y continúa afectando a consumidores en Estados Unidos. De acuerdo con YouMail, una empresa especializada en tecnología para bloquear llamadas fraudulentas, los delincuentes han utilizado diferentes nombres falsos para aparentar ser trabajadores de Walmart.

“Es demasiado fácil caer en la trampa cuando uno siente la presión de actuar de inmediato para solucionar un problema que podría costar dinero”, explicó Alex Quilici, director ejecutivo de YouMail, a CBS News.

Los expertos señalan que Walmart es una de las marcas utilizadas con frecuencia por los estafadores debido a la confianza que genera entre millones de clientes. Además, una alerta sobre un cargo inesperado puede provocar que muchas personas actúen rápidamente para evitar perder dinero.

“Los clientes de Walmart también pueden ser más vulnerables, ya que muchos son conscientes de su presupuesto y reaccionan rápidamente ante cargos inesperados, especialmente cuando la estafa utiliza voces realistas generadas por IA que suenan similares a las llamadas automatizadas que ya reciben de la tienda”, señaló Iskander Sanchez-Rola, director de inteligencia artificial e innovación de Norton.

Qué hacer si recibes esta llamada de Walmart

Si recibes una llamada sobre una supuesta compra de una PlayStation 5 en Walmart, primero y antes que todo, guarda la calma. No presiones ningún botón ni llames al número proporcionado en el mensaje. Tampoco compartas información personal, contraseñas o datos bancarios con quien se comunique contigo.

La recomendación es revisar directamente tu cuenta mediante la aplicación oficial de Walmart o ingresar al sitio web de la compañía para comprobar si existe alguna compra reciente. Si necesitas ayuda, utiliza únicamente los canales oficiales de atención al cliente.

También puedes reportar este tipo de llamadas ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), ya que estas denuncias ayudan a detectar campañas de fraude y prevenir que más consumidores sean víctimas.

Las llamadas fraudulentas pueden parecer cada vez más reales, especialmente con el uso de nuevas tecnologías. Por ello, ante cualquier aviso inesperado sobre compras o cargos, lo más seguro es verificar la información directamente con la empresa antes de entregar cualquier dato.

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