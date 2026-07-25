Premio mayor de Mega Millions se dispara a $800 millones, el décimo premio más grande en EE.UU.

Otro viernes sin ganador en Mega Millions impulsó el premio mayor a los $800 millones de dólares, convirtiéndose en el décimo más grande en la historia de la lotería en Estados Unidos. El interés crece cada vez más entre los jugadores habituales y los que no lo son tanto.

El incremento se produjo luego de que ningún boleto acertara la combinación ganadora integrada por los números 2, 5, 42, 44 y 60, además de la Mega Ball dorada número 1. Ese sorteo ofrecía un premio estimado en $743 millones de dólares, pero la ausencia de un ganador permitió que el monto siguiera aumentando.

La actual racha sin un premio mayor ya suma 37 sorteos consecutivos, una sequía que comenzó después del 17 de marzo, cuando The Happy Trails Trust ganó $60 millones de dólares en Van Wert, Ohio. Desde entonces, ningún jugador ha conseguido acertar todos los números necesarios para reclamar el premio principal.

Aunque el bote quedó vacante, varios participantes obtuvieron premios importantes. Un total de 13 boletos acertaron cuatro de las cinco bolas blancas y la Mega Ball, resultado que les permitió ganar entre $20,000 y $40,000 dólares, según el multiplicador seleccionado al comprar su boleto.

California encabezó la lista con cinco ganadores de este nivel. Florida y Ohio registraron dos boletos premiados cada uno, mientras que Georgia, Carolina del Sur, Idaho y Missouri sumaron un ganador respectivamente.

El premio acumulado de $800 millones de dólares es el más alto que ofrece Mega Millions desde el 14 de noviembre de 2025, cuando un jugador de Georgia ganó $983 millones de dólares, el octavo premio más grande en la historia del juego. El ganador decidió permanecer en el anonimato y eligió recibir un pago único en efectivo de $453.6 millones de dólares, antes de impuestos.

Durante 2026, Mega Millions solo ha entregado dos premios mayores. Además del obtenido por The Happy Trails Trust, un jugador que compró su boleto en línea en Illinois ganó $536 millones de dólares el 10 de marzo.

La baja cantidad de ganadores mantiene al juego en camino de registrar uno de los años con menos premios mayores entregados. Hasta el 24 de julio, únicamente se habían repartido dos premios principales, la misma cifra que existía a esa fecha en 2024. De acuerdo con los organizadores, ese año concluyó con solo cuatro ganadores del premio mayor.

Pese al atractivo del premio, las probabilidades de ganar siguen siendo extremadamente reducidas. La posibilidad de acertar los seis números y quedarse con el bote es de 1 entre 290,472,336.

La próxima oportunidad para intentar ganar los $800 millones de dólares será en el sorteo del martes, cuando el acumulado volverá a ponerse en juego.

Mega Millions no es la única lotería que mantiene premios históricos. Powerball también atraviesa una larga racha sin ganador y ofrece un premio estimado en $600 millones de dólares para su próximo sorteo del sábado.

Powerball no ha tenido un ganador del premio mayor desde el 2 de mayo, cuando dos boletos vendidos en Florida y Texas compartieron un premio de $20 millones de dólares. Ese resultado ocurrió pocos días después de que otros dos jugadores, en Indiana y Kansas, dividieran un bote de $143.4 millones de dólares, marcando la primera ocasión desde 2021 en que el juego registró ganadores consecutivos del premio mayor.

El acumulado de $800 millones de dólares desplazó del top 10 al premio de $768.4 millones de dólares de Powerball, ganado el 27 de marzo de 2019 por un jugador de Wisconsin, que ahora ocupa el puesto 11.

Estos son los premios mayores más grandes en la historia de la lotería en Estados Unidos:

Premio de $2.04 mil millones de dólares de Powerball, ganado el 7 de noviembre de 2022 en California. Premio de $1.602 mil millones de dólares de Mega Millions, ganado el 8 de agosto de 2023 en Florida. Premio de $1.586 mil millones de dólares de Powerball, ganado el 13 de enero de 2016 por tres boletos vendidos en California, Florida y Tennessee. Premio de $1.537 mil millones de dólares de Mega Millions, ganado el 23 de octubre de 2018 en Carolina del Sur. Premio de $1.348 mil millones de dólares de Mega Millions, ganado el 13 de enero de 2023 en Maine. Premio de $1.326 mil millones de dólares de Powerball, ganado el 6 de abril de 2024 en Oregón. Premio de $1.128 mil millones de dólares de Mega Millions, ganado el 26 de marzo de 2024 en Nueva Jersey. Premio de $983 millones de dólares de Mega Millions, ganado el 14 de noviembre de 2025 en Georgia. Premio de $842.4 millones de dólares de Powerball, ganado el 1 de enero de 2024 en Michigan. Premio de $800 millones de dólares de Mega Millions, correspondiente al acumulado para el sorteo del 28 de julio de 2026, aún sin ganador.

También te puede interesar: