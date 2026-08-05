Las 29 afecciones médicas que califican para un pago mensual de casi $1,500 del SSI

Miles de personas en Estados Unidos podrían reunir las condiciones para recibir un pago mensual del programa del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) sin saberlo. La Administración del Seguro Social (SSA) cuenta con un listado de 29 categorías de afecciones médicas que pueden abrir la puerta a este beneficio económico, siempre que el solicitante también cumpla con los requisitos de ingresos y recursos establecidos por la agencia.

La SSA divide estas condiciones de salud en dos grupos: 14 categorías para adultos y 15 para menores de 18 años. Aunque el nombre de cada una es general, cada categoría incluye subapartados con enfermedades o discapacidades específicas que determinan si una persona puede ser considerada elegible para recibir el apoyo.

Las afecciones médicas que pueden calificar para el SSI

En el caso de los adultos, las categorías reconocidas por la SSA son:

Trastornos musculoesqueléticos. Trastornos de los sentidos especiales y del habla. Trastornos respiratorios. Problemas del sistema cardiovascular. Trastornos digestivos. Trastornos genitourinarios. Trastornos hematológicos. Trastornos de la piel. Trastornos endocrinos. Trastornos congénitos que afectan a múltiples sistemas corporales. Trastornos neurológicos. Trastornos mentales. Cáncer o enfermedades neoplásicas malignas. Trastornos del sistema inmunitario.

Para los niños, la lista es prácticamente la misma, con una categoría adicional relacionada con el bajo peso al nacer y el retraso en el crecimiento. Las 15 categorías son:

Bajo peso al nacer y retraso en el crecimiento. Trastornos musculoesqueléticos. Trastornos de los sentidos especiales y del habla. Trastornos respiratorios. Problemas del sistema cardiovascular. Trastornos digestivos. Trastornos genitourinarios. Trastornos hematológicos. Trastornos de la piel. Trastornos endocrinos. Trastornos congénitos que afectan a múltiples sistemas corporales. Trastornos neurológicos. Trastornos mentales. Cáncer o enfermedades neoplásicas malignas. Trastornos del sistema inmunitario.

Sin embargo, aparecer dentro de una de estas categorías no significa que la aprobación sea automática. La SSA explica cada una mediante subsecciones donde se detallan las enfermedades, el nivel de afectación y los criterios médicos que deben cumplirse.

Por ejemplo, dentro de los trastornos digestivos se incluyen padecimientos como la enfermedad hepática crónica, la enfermedad inflamatoria intestinal o hemorragias gastrointestinales que requieren varias transfusiones de sangre. En los trastornos musculoesqueléticos también se consideran afecciones como problemas graves de la columna vertebral, alteraciones importantes en las articulaciones o amputaciones.

¿Quiénes pueden recibir hasta $1,491 dólares al mes?

El programa SSI está dirigido a adultos y niños con discapacidad o ceguera, así como a personas de 65 años o más que tienen ingresos y recursos económicos limitados.

Para 2026, el pago máximo es de $994 dólares mensuales para una persona elegible. En el caso de las parejas casadas que cumplen con todos los requisitos del programa, el beneficio puede llegar hasta $1,491 dólares al mes.

No obstante, la cantidad que recibe cada beneficiario depende de su situación particular. De acuerdo con la SSA, el pago promedio ronda los $737 dólares mensuales, ya que factores como los ingresos, los recursos disponibles y otras circunstancias personales pueden modificar el monto final.

Antes de presentar una solicitud, es importante verificar que la discapacidad específica aparezca dentro de las subsecciones correspondientes a cada categoría médica. Esto puede ayudar a evitar errores durante el proceso y facilitar la revisión del caso.

La SSA recomienda comenzar utilizando la Herramienta de Evaluación de Elegibilidad para Beneficios (BEST), disponible en su sitio web. Este cuestionario tarda alrededor de 10 minutos y permite conocer si una persona podría cumplir con los requisitos básicos para solicitar el SSI.

Después de esa evaluación, los solicitantes pueden iniciar el trámite en línea, llamar al 1-800-772-1213 para programar una cita o acudir a la oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) más cercana.

Durante el proceso será necesario presentar documentos que acrediten los ingresos, la identidad del solicitante y, cuando corresponda, de los integrantes de su familia. También deberán entregarse los historiales médicos que respalden la condición de salud con la que se solicita el beneficio.

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