El premio mayor de Mega Millions está cerca de los $1,000 millones

El premio mayor de Mega Millions alcanzó un monto histórico al acercarse a los $1,000 millones de dólares, luego de que el sorteo del martes por la noche no arrojara un ganador del gran premio. Con una cifra estimada en $965 millones de dólares, este acumulado se convierte en el octavo más alto desde que el popular juego de lotería comenzó en 2002.

El próximo sorteo será el viernes 14 de noviembre, y los jugadores ya sueñan con convertirse en el nuevo millonario del país. Quien acierte los seis números ganadores podría optar entre recibir el monto total en pagos anuales o una suma en efectivo estimada en $445.3 millones de dólares antes de impuestos.

Mega Millions ha capturado la atención del público en las últimas semanas, ya que el bote no se ha entregado en los últimos 39 sorteos consecutivos, un récord en la historia del juego. El último gran ganador se registró en diciembre de 2024, cuando un jugador de California se llevó $1,269 millones de dólares.

En el sorteo más reciente, celebrado el 11 de noviembre, las bolas blancas ganadoras fueron 10, 13, 40, 42 y 46, y la Mega Ball dorada fue el número 1. Aunque nadie se llevó el premio mayor, hubo 809,030 boletos ganadores en distintos niveles de premios, con un total de $27.9 millones de dólares repartidos en todo el país.

Tres boletos coincidieron con las cinco bolas blancas, obteniendo el segundo premio más alto del sorteo. Un boleto vendido en Arizona con el multiplicador 5X ganó $5 millones de dólares, mientras que otros dos boletos, vendidos en Iowa y Nueva York, con el multiplicador 3X, obtuvieron $3 millones de dólares cada uno.

El récord histórico de Mega Millions aún pertenece al premio de $1,602 millones de dólares otorgado en Florida en agosto de 2023. Le siguen el sorteo de $1,537 millones de dólares en Carolina del Sur (2018) y el de $1,348 millones de dólares ganado en Maine (2023). En los últimos años, la lista de premios que superan los mil millones ha crecido, destacando ganadores en Illinois, Nueva Jersey, Michigan y California.

Los boletos de Mega Millions cuestan $5 dólares y están disponibles en 45 estados, además de Washington D.C. y las Islas Vírgenes de EE. UU. Los sorteos se realizan todos los martes y viernes a las 11 p.m. hora del Este.

Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23, mientras que las de acertar el premio mayor son de 1 en 290.5 millones, según datos oficiales del juego.

Los expertos en juegos de azar recuerdan que, aunque las probabilidades son extremadamente bajas, los grandes botes generan un auge en la venta de boletos y aumentan el entusiasmo nacional. Para muchos, el simple hecho de participar es parte de la emoción colectiva que despierta Mega Millions cada vez que el premio se acerca a cifras astronómicas.

El sorteo de este viernes promete ser uno de los más seguidos del año. Si nadie acierta nuevamente, el jackpot podría superar fácilmente los $1,000 millones de dólares, acercándose a los récords históricos que han marcado la historia de esta lotería estadounidense.

