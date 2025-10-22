Mega Millions aumenta a $680 millones: tres trucos para ganarlo

El premio mayor de Mega Millions alcanzó los $680 millones de dólares para el próximo sorteo del viernes 24 de octubre, con posibilidades de seguir aumentando en los próximos días con la venta de boletos. Esta cantidad se convirtió en uno de los más altos de 2025. ¿Quieres ganarlo? En esta ocasión te daremos algunos trucos para ganarlo, aunque toma en consideración de que estas recomendaciones hechas por algunos especialistas y asiduos jugadores de la lotería no incrementan tus probabilidades, solo buscan evitar que compartas el premio en caso de conseguirlo.

El último sorteo, realizado el martes 21 de octubre, ofrecía un jackpot de $650 millones de dólares, pero nadie acertó los seis números, por lo que el acumulado sigue creciendo. Los números ganadores de esa noche fueron: 2, 18, 27, 34, 59 y la Mega Ball 18.

Aunque no hubo un ganador del premio mayor, en Illinois alguien se llevó $3 millones de dólares al acertar cinco números y usar la opción de multiplicador.

Ahora bien, todos quieren saber cómo ganar. Las probabilidades de llevarse el jackpot completo son de 1 en 302,575,350, lo que significa que Mega Millions es un juego difícil. Pero si aun así decides jugar, estos tres trucos pueden ayudarte a hacerlo con más lógica y no solo con suerte.

Truco 1: evita la selección automática y elige tus propios números

Muchos jugadores optan por el “Quick Pick”, donde la máquina elige tus números. Sin embargo, algunos expertos recomiendan seleccionar los números manualmente, especialmente si se basan en patrones de sorteos anteriores.

Estudios sugieren que después de varios sorteos, ciertos números que no han salido tienen más probabilidad de aparecer. Si llevas un registro o usas estadísticas de sorteos pasados, puedes construir combinaciones más pensadas.

Truco 2: revisa las tendencias de números y de la Mega Ball

Según datos actualizados en agosto de 2025 por el sitio especializado Lotto Numbers, estos son algunos de los números más frecuentes del año:

10 (ha salido 7 veces)

(ha salido 7 veces) 24, 16 y 40 (6 apariciones cada uno)

(6 apariciones cada uno) 6 (5 veces)

Por otro lado, los números menos frecuentes en los sorteos recientes son: 1, 3, 27, 32 y 53

Estos también son los números que más tiempo llevan sin aparecer, lo que genera un debate: ¿conviene evitarlos o jugarlos pensando que ya “les toca”?

En cuanto a la Mega Ball, los números más comunes han sido:

1 (4 apariciones)

(4 apariciones) 2, 9 y 24 (3 apariciones cada uno)

El menos común hasta ahora ha sido el número 4.

Estos datos pueden ayudarte a construir tu jugada considerando qué números podrían tener más “probabilidad” según su comportamiento histórico, aunque no hay garantías. Al menos, no estarás eligiendo al azar.

Truco 3: juega en grupos de números que han estado ausentes

Otra técnica consiste en identificar grupos de números que no han sido seleccionados en sorteos recientes. Por ejemplo, si en los últimos juegos no ha salido ningún número entre el 1 y el 10, podrías incluir algunos de ese rango.

Tal como lo analiza Lotto Numbers, los números menos frecuentes en los sorteos recientes de Mega Millions son: 1, 3, 27, 32 y 53.

Tal vez utilizarlos tal cual sería una jugada impensable, ya que hablando de probabilidades, si estos números son los que menos han salido, jugarlos en combinación reduce tu posibilidad de ganar.

Sin embargo, utilizar alguno de estos combinados con algunos de los más frecuentes y otros de tu elección, podría ayudarte a no compartir el premio en caso de ganarlo.

Ganar el premio mayor de Mega Millions sigue siendo difícil estadísticamente, pero jugar con estrategia te permite hacerlo de forma más consciente. Estos trucos no garantizan el premio, pero pueden ayudarte a sentir que tienes una jugada más informada y personal, no una tirada al aire.

