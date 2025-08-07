Mega Millions: estos son los números que más aparecen en la lotería

Aunque Mega Millions es un juego basado en el azar, muchas personas creen que conocer los números que más veces han salido sorteados puede aumentar sus probabilidades de ganar. Ya sea por curiosidad o estrategia, miles de jugadores consultan estadísticas antes de elegir sus combinaciones. Si eres uno de ellos, lo que te vamos a presentar será de mucho interés para ti.

Cada sorteo de Mega Millions incluye cinco números principales, elegidos entre el 1 y el 70, y una Mega Ball dorada, seleccionada entre el 1 y el 25. Estos seis números conforman la jugada completa. Si se aciertan todos, se gana el jackpot, el premio mayor.

Según datos recopilados por el sitio especializado Lotto Numbers, los números principales más sorteados hasta la fecha son:

10 , que ha aparecido siete veces.

, que ha aparecido siete veces. 24, 16 y 40 , con seis apariciones cada uno.

, con seis apariciones cada uno. El número 6, que ha salido cinco veces.

Por el contrario, hay números que casi no han aparecido. Las menos frecuentes son:

1

3

27

32

53

En cuanto a la Mega Ball dorada, que es el número adicional que determina muchos de los premios grandes, las más comunes son:

1 , con cuatro apariciones

, con cuatro apariciones 2, 9 y 24, con tres apariciones cada una

El número 4 es, hasta ahora, el menos común entre las Mega Balls.

Además, los números que más tiempo llevan sin salir sorteados son justamente algunos de los menos frecuentes: 1, 3, 27, 32 y 53. Esto genera debate entre los jugadores sobre si evitarlos o apostarle a que “ya les toca”.

Para participar en Mega Millions, puedes elegir manualmente tus seis números o dejar que la terminal los seleccione automáticamente a través del sistema Quick Pick. Las reglas indican que los cinco primeros deben estar entre el 1 y el 70, y la Mega Ball entre el 1 y el 25.

Más allá del premio mayor, el juego ofrece nueve categorías de premios, que van desde el jackpot hasta pequeños montos de $10 dólares. Algunos boletos incluyen multiplicadores que aumentan las ganancias en los premios secundarios.

Mega Millions nació en 1996 con el nombre de The Big Game. Luego de alcanzar un récord de $363 millones de dólares en el año 2000, se renombró y amplió su alcance. En 2002, se unieron más estados, como Nueva York y Ohio, y desde entonces se convirtió en una de las loterías más populares del país.

Hoy, Mega Millions está disponible en los 50 estados de EE.UU., con millones de jugadores cada semana. Su crecimiento constante ha hecho que más personas busquen formas de mejorar sus elecciones, incluso usando estadísticas y patrones de sorteos anteriores.

Aunque nada garantiza el éxito en un juego de azar, conocer el comportamiento histórico de los números puede ser útil para quienes desean tomar decisiones más informadas al momento de jugar. La suerte es impredecible, pero estar preparado nunca está de más. Solo toma en cuenta, que este artículo es solo con fines informativos y la probabilidad de ganar el gran premio de Mega Millions es de 1 entre 302,575,350 en cada sorteo. Usar estos o cualquiera de los números de la lotería, son tu decisión.

