Un hombre gana un gran premio de lotería por recomendación de un amigo

A veces, un buen consejo puede cambiarte la vida. Escuchar con atención a quienes nos rodean, especialmente cuando buscan nuestro bienestar, puede abrir oportunidades inesperadas. Ya sea una recomendación sobre trabajo, salud o incluso suerte, tener la disposición para hacer caso puede marcar la diferencia. Así lo vivió un hombre, quien ganó un gran premio de lotería gracias a una sugerencia aparentemente casual de un amigo.

El afortunado residente de Potomac, en Maryland, no tenía planes de comprar boletos de lotería ese día. Sin embargo, un amigo cercano lo animó a intentarlo. Le habló del juego Fast Play, disponible en tiendas autorizadas, y le sugirió probar suerte. Fue suficiente para convencerlo, tal y como lo relató el ahora ganador a los funcionarios de la Lotería de Maryland.

El hombre decidió hacerle caso y se dirigió a una tienda Safeway ubicada en River Road, en la localidad de Potomac. Una vez ahí, eligió el juego Double Win de $5 dólares, uno de los títulos más populares de la modalidad Fast Play, que permite conocer los resultados de inmediato tras imprimir el boleto.

Para su sorpresa, el boleto que compró tenía el número ganador 39. Justo debajo de su número 39 aparecía un premio de $50,000 dólares, una suma considerable que cambió por completo su día… y probablemente su año.

El ganador fue a la sede de la Lotería de Maryland para reclamar su premio. Durante su visita, compartió que piensa utilizar ese dinero para hacer un viaje especial. Su objetivo es regresar a su país natal, Pakistán, al que no ha podido visitar en mucho tiempo.

“Fue mi amigo quien me sugirió probar el juego Fast Play. No tenía intención de jugar ese día, pero me alegra haberle hecho caso”, comentó el hombre, de acuerdo con los funcionarios de la lotería estatal.

Su historia se suma a las muchas que muestran cómo decisiones pequeñas pueden llevar a grandes recompensas.

El juego Fast Play se ha convertido en una opción popular entre quienes buscan resultados instantáneos sin necesidad de esperar sorteos. A diferencia de otros formatos, estos boletos se imprimen con la información del premio en el momento de la compra, haciendo que la emoción sea inmediata.

