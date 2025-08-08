Los 10 estados con las facturas de teléfono e Internet más costosos

Mantenerse conectado puede representar una carga económica considerable dependiendo del estado donde se viva. Y aunque no es una necesidad básica como comer, en la actualidad, se le acerca considerablemente. Al ser un país de larga extensión, el precio que puedes pagar por los servicios de teléfono e Internet en Estados Unidos varía considerablemente según dónde vivas. Por eso, en esta ocasión, te traemos los lugares en los que estas facturas absorben la mayor cantidad de ingreso promedio de la zona.

En algunos lugares de Estados Unidos, el costo combinado de servicios de teléfono e Internet supera los $1,600 dólares anuales por persona. Esto representa un porcentaje significativo del ingreso anual, en ocasiones superior al 3%, según un análisis de Power Choice Texas.

En los próximos 10 estados, los costos por conectividad son los más altos del país, considerando tanto el monto que paga un residente promedio como el impacto sobre su ingreso. El análisis también toma en cuenta la calidad del servicio, particularmente la velocidad promedio de Internet, según los datos más recientes de HighSpeedInternet.com.

1. Kansas

Kansas se posiciona como el estado con el mayor peso económico relativo en conectividad. Sus residentes destinan el 3.48% de sus ingresos anuales al pago de servicios de teléfono e Internet, lo que equivale a $1,576 dólares por persona al año.

A pesar del alto costo, la velocidad promedio es de apenas 186.88 Mbps, ubicando al estado en el lugar 34 a nivel nacional. En otras palabras, a pesar de ser de los más costosos del país, su Internet es de los peores.

2. Washington

Aunque Kansas lidera en proporción de ingresos, Washington ostenta el gasto total más alto del país, con $1,618 dólares por persona al año. Eso representa el 2.70% del ingreso promedio.

Lo preocupante es que, pese a la inversión, la velocidad de Internet se sitúa en 201.11 Mbps, quedando fuera del top 20 nacional.

3. Texas

Texas impone un gasto de $1,225 dólares anuales por persona, lo que representa el 2.67% de los ingresos.

No obstante, el estado ofrece una de las mejores velocidades promedio, con 225.74 Mbps. Esto lo posiciona entre los 10 estados con mejor rendimiento en conexión, lo que mejora la relación costo-beneficio.

4. Pennsylvania

Los habitantes de Pennsylvania pagan cerca de $994 dólares al año, que representan el 2.10% de su ingreso. Aunque los costos no son los más altos en términos absolutos, sí afectan considerablemente el ingreso disponible.

Las velocidades de Internet, con 204.66 Mbps, están cerca del promedio nacional, sin destacar.

5. Virginia

Virginia ofrece una combinación más equilibrada. El costo anual promedio es de $1,018 dólares, equivalente al 2.04% del ingreso.

A cambio, los residentes disfrutan de una conexión sólida, con 230.49 Mbps, lo que sitúa al estado como el sexto más rápido en el país.

6. New Hampshire

En New Hampshire, los costos alcanzan los $992 dólares al año, consumiendo el 1.99% de los ingresos.

La velocidad, de 217.06 Mbps, es ligeramente superior al promedio nacional, aunque el gasto sigue siendo elevado en relación con el poder adquisitivo.

7. California

Los californianos pagan poco más de $1,000 dólares al año por conectividad ($1,004 dólares), lo que representa el 1.86% de sus ingresos

Aunque el monto no es el más alto, sí afecta debido al alto costo de vida general. La velocidad promedio es de 223.59 Mbps, ocupando el noveno lugar en velocidad a nivel nacional.

8. New York

Con $1,030 dólares de gasto anual y una participación del 1.81% en el ingreso, Nueva York también figura entre los estados más caros para mantenerse conectado.

La velocidad promedio de 208.05 Mbps es apenas superior al promedio nacional, sin justificar del todo el costo elevado.

9. Alaska

En Alaska se paga más de $1,000 dólares al año por conectividad, un 1.79% del ingreso.

Sin embargo, el estado tiene el Internet más lento del país, con apenas 125.09 Mbps. Es un claro ejemplo de alto costo por bajo rendimiento, afectando especialmente a zonas rurales o aisladas.

10. Massachusetts

Massachusetts completa la lista con un gasto anual de $1,006 dólares y un porcentaje de ingreso del 1.66%. Aunque el costo es alto, la elevada media salarial del estado ayuda a amortiguarlo.

La velocidad, de 218.54 Mbps, está entre las mejores del país, ocupando el puesto 12.

