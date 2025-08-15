T-Mobile ocultaría verdaderos precios y promete mejoras en sus planes

T-Mobile anunció una serie de mejoras para sus planes de internet en el hogar, pero junto a estas novedades llegó un cambio que podría traducirse en pagos mensuales más altos para los nuevos usuarios. Aunque los planes ofrecen beneficios adicionales, también introducen un nuevo modelo de precios que ya ha generado debate entre consumidores y analistas.

Los planes Amplified y All-In, enfocados tanto en hogares como en pequeños negocios, ahora incluyen funciones adicionales. Entre las mejoras, se destaca el soporte técnico por video en vivo 24/7 para dispositivos inteligentes como termostatos, cámaras o timbres conectados. También se incorporan herramientas de ciberseguridad avanzada para clientes comerciales, las cuales ayudan a bloquear sitios maliciosos y detectar actividades sospechosas, todo gestionado desde la app T-Life.

Sin embargo, el detalle que más ha llamado la atención no está en lo que se añade, sino en lo que se elimina del precio visible. T-Mobile quitó los impuestos y tarifas de los precios promocionados en tres planes clave: Amplified ($60 dólares), All-In ($70 dólares) y Rely ($50 dólares), cuando se paga con autopago. Este movimiento ya se había visto en sus planes de telefonía Experience More y Experience Beyond, y representa una estrategia que va más allá de la simple transparencia.

Aunque el precio base del plan no cambia, al excluir impuestos y tarifas del costo anunciado, T-Mobile deja espacio para que la factura mensual aumente con el tiempo, incluso si el “precio del plan” se mantiene igual. Esto puede ocurrir si las tarifas suben o si se eliminan descuentos aplicados previamente.

Y aunque la compañía ofrece una garantía de precio fijo por cinco años, esta no cubre los impuestos y cargos, según lo establecido en los términos del servicio.

“(La medida busca) adaptarse con lo que hemos hecho en otros segmentos y facilitar la comparación de precios entre proveedores”, aseguró un portavoz de T-Mobile a PC Mag.

No obstante, este modelo solo se aplica a nuevos clientes. Quienes ya tienen planes con impuestos y cargos incluidos mantendrán esa estructura, al menos por ahora.

Todo indica que este enfoque podría expandirse. Informes recientes señalan que T-Mobile planea aplicar este mismo sistema a sus planes para tablets y relojes inteligentes. Además, ya lanzó tres planes prepagos que tampoco incluyen impuestos en el precio mostrado.

La estrategia parece tener lógica comercial. En el segundo trimestre de 2025, la compañía sumó 454,000 nuevos usuarios de su servicio de internet fijo, un aumento del 12% en comparación con el año anterior. Ya son 7.3 millones de clientes los que han elegido esta opción, muchos de ellos dejando atrás a proveedores tradicionales de cable.

Al eliminar impuestos y cargos de los precios publicitados, T-Mobile logra que sus planes parezcan más económicos al comparar con la competencia. Sin embargo, a largo plazo, esta práctica le da margen para incrementar el costo real sin cambiar el precio que aparece en su sitio web o materiales promocionales.

Con estas medidas, los clientes de T-Mobile deben revisar con relativa frecuencia sus facturas y los detalles del contrato. Aunque las nuevas funciones suenan atractivas, no estar atento podría significar una factura más grande.

