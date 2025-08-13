Un hombre casi se desmaya al ganar la lotería: esto se llevó de premio

La emoción que provoca ganar la lotería es difícil de imaginar hasta que realmente ocurre. Para muchos, la posibilidad de recibir una suma inesperada de dinero despierta un torrente de emociones: desde la incredulidad hasta la euforia, pasando por la completa sensación de asombro. Para algunos, la noticia de ser afortunado en un sorteo puede ser tan impactante que los deja sin palabras o incluso, como en el caso de este hombre, cerca de desmayarse.

Greer, un hombre que trabajó durante más de 40 años como reparador de electrodomésticos, experimentó esa mezcla de sorpresa y desconcierto cuando se enteró de que había ganado un premio importante en la lotería.

“Casi me desmayo“, comentó el ganador los funcionarios de la Lotería de Educación de Carolina del Norte. “Fue una locura”.

Como ganador del $8 Million Money Maker Second Chance, Greer no solo logró mejorar su situación financiera, sino que también se ganó un respiro para los próximos años de su vida.

El hombre, que con humildes ingresos ha vivido toda su vida, no pudo evitar sentirse abrumado por la noticia. Cuando recibió la notificación de su victoria, simplemente no lo podía creer.

Con un total de 979,465 participantes, las probabilidades de ganar eran bajas, pero a pesar de ello, su boleto fue uno de los afortunados en llevarse un premio.

Aunque no se llevó el gran premio de $1 millón de dólares, Greer fue uno de los afortunados que ganó una suma significativa de dinero: $100,000 dólares. Tras los impuestos correspondientes, terminó llevándose $71,750 dólares.

“Esto me va a ayudar un montón”, dijo con una sonrisa de satisfacción. “Ya estoy cansado de comer la mortadela delgada, ¡ahora quiero la mortadela gruesa!”.

La mayor parte de este dinero, según compartió, será destinado a su jubilación, un tema que siempre había estado en su mente, pero que parecía lejano debido a sus limitados recursos.

El sorteo $8 Million Money Maker Second Chance ofrece a los jugadores una oportunidad única. Aquellos que no ganaron en el raspe inicial pueden registrar sus boletos no premiados en su cuenta de lotería, lo que les da una segunda oportunidad para ganar. Greer participó en el segundo de los cuatro sorteos de esta promoción.

En total, el sorteo tenía un premio mayor de $1 millón de dólares, tres premios de $100,000 dólares, diez de $25,000 dólares y otros más pequeños.

La cantidad que ganó, aunque modesta en comparación con otros premios de la lotería, fue suficiente para darle tranquilidad financiera para su jubilación, algo que muchas personas esperan alcanzar tras años de trabajo duro.

