Una mujer grita y espanta a su hija al ganar $1 millón en la lotería

Un grito de alegría puede fácilmente confundirse con alguna tragedia, cuando se emite con tanta euforia. Al menos eso pareciera, luego de que una mujer asustará a su hija con tremendo escándalo al descubrir que ganó $1 millón de dólares en la lotería.

Una mujer de 57 años del condado de Montcalm, Michigan, vivió un momento de euforia total al ganar $1 millón de dólares en el juego instantáneo Electric 100s de la Lotería de Michigan. Su reacción fue tan intensa que terminó asustando a su propia hija mientras hablaban por teléfono.

Todo ocurrió cuando la afortunada jugadora, quien decidió permanecer en el anonimato, rascó el boleto mientras charlaba con su hija. Al descubrir el símbolo del foco con la leyenda “$1MIL”, comenzó a gritar sin parar.

“Mi hija pensó que algo malo había pasado porque no dejaba de gritar ‘¡No puede ser!'”, relató la ganadora. “Cuando le dije que gané un millón de dólares, no me creyó, y para ser sincera, yo tampoco lo podía creer“.

La emoción fue tan abrumadora que, según sus propias palabras, gritó durante 30 minutos. Solo después de escanear el boleto con la aplicación móvil de la Lotería de Michigan y confirmar la cifra, logró convencerse de que era real.

“Todavía estoy en shock y no puedo creer que estoy aquí reclamando un millón de dólares”, expresó al recoger su premio.

El boleto ganador fue comprado en Zerkas General Store, ubicado en Stanton, una pequeña localidad al suroeste de Mount Pleasant.

La mujer optó por recibir su premio en un solo pago, lo que representa una suma aproximada de $693,000 dólares después de impuestos y ajustes. Sus planes incluyen comprar una casa, compartir parte el dinero con su familia e invertir el resto con prudencia.

“Felicitaciones a esta afortunada jugadora, quien es la primera en llevarse el premio mayor del juego Electric 100s, parte de la nueva familia de juegos instantáneos Electric lanzada este mes”, declaró Suzanna Shkreli, comisionada de la Lotería de Michigan.

Este nuevo grupo de boletos instantáneos ofrece premios que van desde $10 hasta $1 millón de dólares. Además, los jugadores que no resulten ganadores pueden ingresar sus boletos perdedores en un sorteo adicional llamado Electric Giveaway, válido hasta el 24 de agosto. Este sorteo premiará a un afortunado con un millón de dólares durante un evento en el estadio de los Detroit Tigers, en Comerica Park.

Desde su lanzamiento, los juegos de la familia Electric han entregado más de $5 millones de dólares en premios. Aún quedan disponibles más de $42 millones de dólares, incluyendo dos premios de $1 millón de dólares y más de cien premios de $1,000 de dólares. Cada boleto tiene un costo de $10 dólares y puede comprarse en puntos de venta autorizados en todo el estado.

En 2024, los juegos instantáneos de la Lotería de Michigan han generado casi $1.8 mil millones de dólares en premios, lo que los convierte en una opción muy popular entre los residentes del estado.

También te puede interesar: