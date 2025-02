Hombre gana $4 millones con un billete de lotería que creyó no era premiado

Ten cuidado y revisa dos veces tus boletos de lotería antes de tirarlos, porque podrías lamentarlo y perderte de un gran premio. Al menos, de eso fue de lo que se salvó un hombre, que creyó que su billete no era premiado, para después descubrir que ganó $4 millones de dólares.

Un hombre de Macomb County, Michigan, quien prefirió mantener su anonimato, relató a la Lotería de Michigan que cuando juega en juegos instantáneos, suele raspar al azar las secciones del billete.

“Cuando juego a juegos instantáneos, me salto la puntuación cuando rasco el boleto”, comentó el jugador. “Pensé que lo había raspado todo y no vi ningún partido ganador, así que tiré el boleto a un lado”.

Menos mal que lo puso a un lado, lo cargó y no lo tiró, porque de ponerlo en la basura, no se habría dado cuenta de su error inicial.

“Al pasar por una gasolinera, decidí escanear el billete para confirmar que realmente no había ganado. Cuando el mensaje en la pantalla me indicó que debía presentar una reclamación, me di cuenta de que algo había pasado por alto”, contó el hombre. “Cuando lo miré de nuevo, vi una mancha que olvidé raspar. Cuando me dijeron que había ganado $4 millones de dólares, ¡me quedé paralizado!”.

Este sorprendente suceso sirve como una advertencia importante para todos los jugadores de lotería. Como señaló Suzanna Shkreli, Comisionada de la Lotería, “esta increíble historia es un recordatorio de siempre revisar bien tus boletos para no perderte un premio. Escanear tus billetes en un punto de venta o en la aplicación de la Lotería de Michigan es fácil y asegura que nunca te pierdas un premio que pueda cambiarte la vida”.

El hombre de 43 años compró su billete ganador en la tienda 9 Mile Stop & Go, ubicada en el 28955 de Van Dyke en Warren. Después de confirmar que era un afortunado ganador, acudió a la sede de la Lotería para reclamar su premio. Optó por recibir el monto total como un pago único de aproximadamente $2.7 millones de dólares, en lugar de recibir los pagos en cuotas anuales.

El premio de $4 millones de dólares forma parte de los más de $31 millones de dólares que han sido otorgados hasta ahora con el juego Magnificent Millions, lanzado en septiembre. Cada billete de $30 dólares ofrece la posibilidad de ganar premios que van desde los $30 hasta los $4 millones de dólares. Actualmente, aún quedan más de $126 millones en premios disponibles, incluyendo otros dos premios de $4 millones, 184 premios de $5,000 y 278 premios de $2,000.

En 2023, los jugadores de la Lotería ganaron cerca de $1.8 mil millones de dólares jugando juegos instantáneos. Estos boletos se pueden adquirir en diversos puntos de venta a lo largo del estado, brindando a los jugadores múltiples oportunidades de participar y ganar grandes premios.

También te puede interesar: