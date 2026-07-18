¡Fuego cruzado! Michael Owen culpa a México y a Thomas Tuchel del fracaso de Inglaterra

Michael Owen, uno de los grandes referentes históricos de la selección de Inglaterra, lanzó duras críticas contra el equipo nacional tras su eliminación mundialista a manos de Argentina. El exfutbolista aseguró que el exceso de confianza nació tras la sufrida victoria por 2-3 ante la selección de México en el Estadio Azteca, un resultado que, a su juicio, cegó por completo tanto a la afición como a los medios británicos.



“Fue lo peor que pudo haberle pasado a Inglaterra. No era el modelo para ganar un Mundial, sino el modelo para perderlo”, sentenció Owen en su columna para el diario Daily Mail.

El exjugador del Liverpool y Real Madrid lamentó la euforia desmedida que se vivió en el Reino Unido tras salir airosos de la Ciudad de México.

MICHAEL OWEN: England aren't 'brave' for the way they beat Mexico. The reaction drives me mad. Play like that vs France, Spain or Argentina and we'll get our backsides kicked https://t.co/M2uNuBdBmM — Daily Mail Sport (@MailSport) July 7, 2026





“En las horas posteriores a la victoria en el Azteca, advertí sobre una peligrosa reacción desmedida entre exjugadores y aficionados; hubo una completa incomprensión de lo que realmente significa la valentía en el fútbol. Se la calificó como nuestra mejor actuación de la historia y algunos me tacharon de pesimista por señalar que, en absoluto, no lo era”, redactó de forma contundente.



Fuego contra Thomas Tuchel



Owen no se guardó nada y dirigió sus baterías directamente hacia el banquillo, poniendo en tela de juicio el planteamiento y la lectura de partido del director técnico alemán, Thomas Tuchel, especialmente en los momentos más críticos del torneo.

"MÉXICO FUE LO PEOR QUE LE PUDO PASAR A INGLATERRA". ? ???????



Michael Owen y una crítica a Inglaterra tras la derrota ante Argentina. El exjugador escribió una columna para Daily Mail donde señaló cómo la selección sacó conclusiones equivocadas sobre la forma de defender una? pic.twitter.com/Bsr6KG6uYy — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 18, 2026





“Aquí es donde entra en escena Thomas Tuchel… pero se equivocó. No ayudó al equipo cuando lo necesitaba más que nunca. Sus sustituciones y cambios tácticos fomentaron la negatividad y las dudas. Fueron de los peores movimientos que he visto. Lo trajeron para cambiar esto, pero en vez de ser la solución se convirtió en parte del problema”, finalizó.

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