De villano a héroe: El video oculto que justifica el polémico golpe de Bellingham a Barco en el Mundial

Jude Bellingham, delantero de la selección de Inglaterra, pasó de villano por haber propinado un golpe en la parte posterior de la cabeza al argentino Valentín Barco a caudillo en un tronar de dedos, después de que se revelara que la reacción del inglés fue por las burlas del jugador sudamericano al finalizar el juego donde la Albiceleste eliminó a los “Three Lions”.

El video de la discordia: Así provocó Barco a los ingleses

Lo anterior se desprende de un video que circula en redes sociales, en donde se pudo observar cómo Barco, después del gol de Lautaro Martínez , ante la frustración de los ingleses, corre enfrente de varios de ellos festejando la victoria argentina en una clara provocación y burlas por la anotación que representó la derrota.

Los ingleses se quedaron con el mal sabor de boca por la actitud del jugador del Estrasburgo de Francia y al finalizar el encuentro en el centro de campo, cuando Bellingham ve al jugador argentino, le reclama y no duda en propinarle un golpe con la palma de la mano en la nuca.

Empujones y tensión tras el golpe de Bellingham

La actitud de Bellingham estuvo a punto de derivar en un conflicto de alto nivel en virtud de que los jugadores de Argentina sacaron la cara por su compañero, mientras que Gonzalo Montiel retiraba del sitio al inglés para evitar un problema mayor.

Barco, quien apenas sumó 13 minutos contra Jordania y se ha pasado el resto del Mundial en el banco de suplentes, fue el blanco de las críticas inglesas, quienes consideraron el festejo del jovencito sudamericano como una provocación excesiva…”

Para los ingleses, la actitud de Barco fue ilógica, sobre todo porque una de las máximas del fair play establece que hay que ser grande en la derrota, pero sobre todo en la victoria y Barco debió comprender que su actitud tendría consecuencias que habrían empañado el término del encuentro.

Acusan “consentimiento” de la FIFA a Argentina



Los medios ingleses están cuestionando que la FIFA siguió consintiendo a Argentina con marcaciones como el codazo de Enzo Fernández sobre Elliot Anderson en los albores del encuentro, pero que el silbante norteamericano Ismail Elfath no tuvo la personalidad ni para sacarle tarjeta amarilla.

The real reason why Bellingham slapped Barco after Argentina beat England at the World Cup has been revealed ???????? pic.twitter.com/1elXUN7kGn — LiveScore (@livescore) July 16, 2026

En resumidas cuentas, las burlas de Barco que enojaron a Bellingham se pueden ver claramente en videos que circulan en redes sociales y donde se justifica la reacción del inglés, que estuvo a punto de derivar en una bronca de funestas consecuencias.

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