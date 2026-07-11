Escándalo en el Mundial: El chip inteligente que eliminó a Noruega ante Inglaterra

La selección de Noruega cerró su participación en el Mundial 2026 con una profunda sensación de injusticia. Tras caer eliminada ante Inglaterra en los cuartos de final, la federación nórdica elevó una protesta formal ante la FIFA. El motivo del reclamo apunta directamente al primer gol inglés, anotado por Jude Bellingham, el cual consideran que debió anularse por una grave irregularidad reglamentaria.

AQUÍ EL GOL DEL EMPATE DE INGLATERRA, QUE NO DEBIÓ CONTAR:



Vean como el balón golpeó la cámara aérea de la FIFA. El árbitro siguió la jugada que terminó con el gol del empate de Inglaterra.



Noruega en esa momento protestó, pero el árbitro se hizo ojo de hormiga: Mafia FIFA

RT? pic.twitter.com/O7aDdGGHlk — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) July 12, 2026

El origen de la discordia: El techo del Miami Stadium

La jugada de la polémica nació en el área noruega. El guardameta Ørjan Nyland ejecutó un despeje en largo para activar el ataque de su equipo; sin embargo, los nórdicos aseguran que el balón impactó contra el cableado suspendido del techo del Miami Stadium. Según la transmisión de Fox Sports, este contacto desvió y frenó la trayectoria del esférico, el cual cayó muerto en los pies del inglés Elliot Anderson. A partir de esa recuperación forzada, Inglaterra inició la contra rápida que terminó en el empate 1-1 de Bellingham.

Reclamos sordos en la cancha

De inmediato, el portero Nyland corrió a encarar al árbitro francés Clément Turpin. A las quejas se sumaron rápidamente la estrella Erling Haaland y el seleccionador Ståle Solbakken. A pesar de la insistencia del banquillo escandinavo, Turpin desoyó los reclamos y validó la anotación, desatando la furia del cuadro vikingo.

??1????2????????? | CUARTOS DE FINAL | MUNDIAL 2026: La jugada del gol de Inglaterra proviene de un saque de portería noruego que toca en la cámara aérea del estadio. El balón queda en poder inglés y se origina la jugada del 1-1. pic.twitter.com/bw0Kh3gWqn — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 11, 2026

El chip de Adidas: La respuesta de la FIFA

La FIFA no tardó en responder a la controversia y respaldó la decisión arbitral apoyándose en la tecnología de la pelota oficial. El balón Adidas Trionda cuenta con un sensor electrónico interno diseñado para rastrear trayectorias y jugadas límite.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

El máximo organismo del fútbol cerró el caso de forma tajante a través de un comunicado: “Hemos comprobado los datos del partido y los gráficos del sensor conectado al balón no muestran ningún pico de impacto”. Al no existir un registro digital del roce con los cables, la FIFA desestimó cualquier reclamo oficial, dejando a Noruega fuera del torneo en medio de una polémica que dará de qué hablar durante años.

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