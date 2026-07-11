Igual que contra México: doblete de Jude Bellingham guía a Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026

La selección de Inglaterra volvió a encontrar en Jude Bellingham a su gran salvador. Tal como ocurrió en los octavos de final frente a la selección de México, el mediocampista firmó un doblete que ahora permitió vencer 2-1 a Noruega en un dramático partido definido en tiempos extra para instalar a los ingleses en las semifinales del Mundial 2026.

El futbolista del Real Madrid apareció en los momentos decisivos para rescatar a su equipo en Miami, donde el encuentro también estuvo marcado por un gol anulado y un penalti invalidado tras la intervención del VAR.

Jude Bellingham repite la fórmula que aplicó ante la selección de México

Noruega sorprendió al ponerse en ventaja con una anotación de Andreas Schjelderup, quien abrió el marcador luego de una primera media hora con pocas emociones y dominio territorial de Inglaterra.

¡¡¡GOLAAAAAAZO DE NORUEGA!!! ¡¡¡SORPRESA EN MIAMI!!!



Andreas Schjelderup saca un tiro/centro y la clava en el ángulo para abrir el marcador sobre Inglaterra. pic.twitter.com/YF4UoNpEmk — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 11, 2026

Sin embargo, cuando el descanso estaba por llegar, Jude Bellingham volvió a responder como lo hizo frente a la selección de México. El inglés recibió un pase de Anthony Gordon, dejó atrás a dos defensores dentro del área y definió con un disparo cruzado para devolver la igualdad.

¡¡¡JUDE BELLINGHAM!!! ¡¡¡APARECIÓ EL ALMA DE INGLATERRA!!!



¡Doblete para el jugador de Real Madrid! Aprovecha un rebote del portero y la manda a guardar.



Los ingleses toman ventaja sobre Noruega. pic.twitter.com/Ka8rC2Oxlm — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 11, 2026

La dosis de polémica que marcó el partido

Estaa anotación fue reclamada por el banquillo noruego, que argumentó un supuesto contacto del balón con el cable de la cámara aérea, aunque posteriormente la FIFA informó que el sensor del esférico no detectó ninguna interferencia.

En la segunda mitad, Inglaterra estuvo cerca de remontar cuando Harry Kane envió el balón a las redes tras una asistencia de Jude Bellingham, pero el tanto fue invalidado por el VAR debido a un fuera de lugar.

Más adelante, el VAR volvió a intervenir para anular una anotación de Noruega por una infracción previa de Erling Haaland durante un tiro de esquina.

Ya en la prórroga, el videoarbitraje también corrigió un penalti señalado a favor de Inglaterra, luego de que el árbitro revisara la acción en el monitor.

Un error de Nyland terminó por sentenciar el partido

Cuando el encuentro parecía dirigirse a una definición aún más cerrada, un error del guardameta Ørjan Nyland cambió el rumbo del partido.

El portero no logró controlar un potente disparo de Morgan Rogers y dejó el balón servido para que Jude Bellingham empujara el rebote y firmara su segundo gol de la noche, además de llegar a seis anotaciones en el Mundial 2026.

¡¡¡HEEEEEY JUDEEEE!!! ¡¡¡GOL DE INGLATERRA!!! ¡¡¡SE EMPATÓ!!!



Jude Bellingham se mete al área y define de zurda para emparejar el encuentro sobre Noruega. pic.twitter.com/c2BxIbcvjY — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 11, 2026

Con esa definición, Inglaterra aseguró su clasificación entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Inglaterra espera rival en las semifinales del Mundial 2026

Con el triunfo sobre Noruega, la selección de Inglaterra ahora enfrentará en las semifinales del Mundial 2026 al vencedor del duelo entre Argentina y Suiza, que se disputa este sábado en Kansas City.

Impulsados nuevamente por la inspiración de Jude Bellingham, que ya se metió al Tops 5 del goleo individual del Mundial, los ingleses mantienen vivo el sueño de conquistar la Copa del Mundo y continúan avanzando en una edición donde su principal figura ha respondido en los momentos de mayor presión.