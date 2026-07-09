¿Cómo le fue a Javier Aguirre en su tercer proceso con México?

La selección mexicana fue eliminada del Mundial 2026. Los octavos de final del torneo fueron nuevamente el tope en el proceso de Javier Aguirre. El triunfo de Inglaterra corta el proceso del “Vasco” al frente de El Tri.

El claro objetivo de Javier Aguirre era llevar a la selección mexicana a los cuartos de final de la Copa del Mundo. El rendimiento de México en el Mundial fue superlativo antes de la derrota 2-3 con Inglaterra: cuatro victorias en cuatro partidos sin recibir goles.

“Este fue mi último partido con la selección, en el Estadio Azteca. Me despido de todos, y me voy con mucho orgullo, después de tantos y tantos años”, dijo el estratega mexicano al finalizar el partido.

Siempre único, seguro, determinado y con un humor característico. ?



Simplemente Javier.#SomosMéxico ?? pic.twitter.com/6INy6ivEDk — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

El tercer proceso de Javier Aguirre en México

Javier Aguirre asumió las riendas de El Tri en julio de 2024. El “Vasco” puso orden en una selección mexicana que venía de varios procesos con poca disciplina y rendimientos bajos.

Antes del partido contra Inglaterra, México acumuló 12 partidos consecutivos sin perder. De hecho, en esa racha, El Tri solo recibió 2 goles en contra.

“Hoy no pudo ser y la pena es que la pena más grande es que no pudimos darle una victoria a la gente, no pudimos cumplirle la ilusión a los aficionados ni darles una noche más de alegría. Por eso quiero agradecerles a todo el público mexicano, ya que estos cinco partidos fueron inolvidables”, agregó.

En términos generales, Javier Aguirre dirigió 34 partidos en este tercer proceso. El “Vasco” obtuvo 21 triunfos, 8 empates y solo perdió 5 partidos durante su pasantía en el banquillo de El Tri. México solo recibió 24 goles en todo este proceso (el mejor registro de los tres).

El legado de Javier Aguirre quedará por siempre en nuestra historia.#SomosMéxico ?? pic.twitter.com/L3WF8UxDQQ — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

Una vez más, Javier Aguirre se despide de la selección mexicana tras el partido de los octavos de final de una Copa del Mundo. En Korea-Japón 2002 finalizó su vinculo con una derrota 0-2 ante Estados Unidos; en Sudáfrica 2010 se despidió tras la derrota 3-1 contra Argentina; en este Mundial hace lo propio tras la sufrida derrota 2-3 contra Inglaterra.

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