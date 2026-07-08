Los fatídicos primeros tiempos de Javier Aguirre en los octavos de final

La selección mexicana fue eliminada del Mundial de 2026 en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca). Inglaterra venció a El Tri por 2-3. Javier Aguirre vuelve a quedar eliminado en octavos de final. El “Vasco” no ha logrado sacar adelante los primeros tiempo de sus partidos.

La selección mexicana llegaba con altas expectativas al partido contra Inglaterra. México no había recibido ningún gol en la Copa del Mundo, pero Jude Bellingham acabó con este registro.

En el primer tiempo, el mediocampista del Real Madrid anotó por partida doble. Jude Bellingham convirtió al minuto 36 y al minuto 38. Julián Quiñones logró descontar, pero Inglaterra se fue al descanso con la ventaja en el marcador. El histórico conjunto europeo administró muy bien su ventaja, incluso después de la expulsión de Jarell Quansah

Javier Aguirre y las derrotas parciales en octavos

Javier Aguirre dirigió por tercera vez en su carrera unos octavos de final de un Mundial. En todos estos partidos hay un patrón muy marcado: México se ha ido al descanso perdiendo.

El primer antecedente fue en la Copa del Mundo de Korea-Japón 2002. En un duelo contra Estados Unidos que se desarrolló en el Jeonju World Cup Stadium, la USMNT se fue al descanso con la victoria en el marcador. Al minuto 8, Brian McBride adelantó al conjunto estadounidense. Ya en la segunda mitad Landon Donovan marcó el 2-0 definitivo.

En el Mundial de Sudáfrica 2010, el “Vasco” dirigió los octavos de final ante la selección de Argentina. En aquel partido, la Albiceleste se fue al descanso con una ventaja parcial en el marcador por 2-0 gracias a los goles de Carlos Tévez y Gonzalo Higuaín. El “Apache” marcó otro gol en la segunda parte.

En términos generales, Javier Aguirre no ha podido ir al descanso con la ventaja ni el empate en el marcador. En los tres partidos de octavos de final que ha dirigido, Javier Aguirre ha recibido cinco goles y solo ha podido marcar uno.

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