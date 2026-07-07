Selección de México: Así calificamos al Tri

La selección mexicana cerró su participación en esta Copa del Mundo, en la que logró ilusionar a su afición luego de cerrar la fase de grupos de forma invicta, con tres partidos ganados y con la valla en ceros. Ante Ecuador dio quizás su mejor juego en los dieciseisavos de final, pero terminó cayendo ante la selección de Inglaterra en un partido lleno de emociones que quedará para la memoria de los aficionados.



Concluido el paso del Tri por el Mundial 2026, evaluamos hombre por hombre a la escuadra que dirigió Javier Aguirre y su funcionamiento en este torneo.

Porteros

Raúl Rangel (Chivas)

Tenía uno de los retos más complicados en este tercer proceso: consolidarse en la portería aun con la presencia de Guillermo Ochoa y luego de la lesión de Miguel Ángel Malagón. Si bien es cierto que logró mantener el cero en cuatro partidos consecutivos, también hay que decir que no fue tan exigido como otros guardametas. En el juego contra Inglaterra tiene responsabilidad al cometer el penalti que terminó marcando la diferencia en el marcador.

Calificación: 8

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Se retira un histórico no solo de la selección mexicana, sino del futbol en general, más allá de las críticas a los últimos años de su carrera. Ochoa tuvo la oportunidad de despedirse de su gente en el Estadio Azteca y, en los breves minutos que jugó contra Chequia, no desentonó e incluso contribuyó en la jugada que terminaría sentenciando la victoria de la escuadra mexicana.

Calificación: 7.5

Defensas

Johan Vásquez (Genoa)

De los centrales mexicanos fue el que mejor desempeño tuvo. Se le nota más maduro y contundente en los recorridos, tomando el rol de líder en la zaga. Por su edad (27 años) todavía puede llegar al siguiente Mundial y podría hacerlo en un mejor nivel si puede dar el salto a un club más competitivo.

Calificación: 8

César Montes (Lokomotiv Moscú)

Uno de los jugadores que quedó más a deber. En el partido de inauguración fue expulsado y para el encuentro decisivo de octavos de final tuvo que salir al medio tiempo porque físicamente no daba más. Queda por ver si será considerado por Rafael Márquez para el siguiente ciclo mundialista.

Calificación: 6.5

Israel Reyes (América)

Lo vimos poco y en los minutos que tuvo cumplió a secas. Quedará la duda de si en el último juego hubiera podido aportar algo más por la banda, pero al final el técnico mexicano se decidió por otras opciones para mandar los centros al área contraria.

Calificación 6.5

Jesús Gallardo (Toluca)

El jugador del Toluca llegó a 12 participaciones en Copas del Mundo y en líneas generales hizo un buen torneo, pero los últimos 40 minutos del partido de octavos de final, en el que fue inoperante y falto de imaginación para mandar centros o pegarle de media distancia, hacen que baje su calificación.

Calificación: 7

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Al ‘Tiloncito’ le hicieron falta minutos. En el partido contra Chequia, además de abrir el marcador, distribuyó bien el juego y dejó buenas sensaciones. Nos hubiera gustado verlo jugar más; tiene un futuro promisorio y el jugar en una liga europea le está ayudando a mejorar el nivel.

Calificación: 8

Jorge Sánchez (PAOK de Salónica)

Para gustos, colores. Fue de lo más flojito dentro de la selección en este Mundial, a pesar de que tuvo algunos chispazos y se ganó la titularidad después del partido inaugural. Le faltó calidad y se vio rebasado en el juego contra la escuadra de Thomas Tuchel.

Calificación: 6.5

Edson Álvarez (Fenerbahce)

No estaba para ser convocado a este Mundial. Se entiende su papel como líder de grupo, pero el estado físico no le acompañó. Quizá hayamos visto los últimos minutos del “Machin” en selección y desafortunadamente, México padeció de no contar con la mejor versión de un jugador al que actualmente no le da ni siquiera para ser indiscutible en la liga turca.

Calificación: 5

Mediocampistas

Gilberto Mora (Tijuana)

Junto con Julián Quiñones, lo más destacado de esta selección. Mora regresará a Tijuana nada más a recoger sus cosas y preparar maletas para irse a Europa. Cierto, cometió errores puntuales en el juego contra Inglaterra, pero en general fue el jugador que más sorprendió. Tiene un futuro promisorio y no queda más que esperar que tenga una carrera que consolide lo que pudimos ver de él con apenas 17 años.

Calificación: 9

Brian Gutiérrez (Chivas)

Regular. Si bien en los primeros juegos lució, se fue desinflando y, especialmente en el último partido, dio la sensación de que entró fuera de ritmo respecto a lo que necesitaba la escuadra nacional mexicana, incluso cuando fue el objeto del penalti que significó el 2-3 final.

Calificación: 7

Álvaro Fidalgo (Betis)

Demostró ser un buen revulsivo y se animó a pegarle desde afuera del área cuando tuvo la oportunidad. Quiso el destino que le tocara celebrar un gol en el estadio donde le dio tantas alegrías al América, pero que no contara con más minutos deja la insatisfacción de no haber tenido el nivel para afianzarse como titular.

Calificación: 7

Érik Lira (Cruz Azul)

Seguramente será también de los seleccionados mexicanos que den el salto al extranjero una vez que termine este Mundial. Mordelón en media cancha y jugando de tú a tú a los rivales que le tocó enfrentar, lo que le valió incluso elogios de figuras como Jude Bellingham, el verdugo del Tricolor..

Calificación: 8

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Otro de los que nos quedamos con ganas de ver más. Jugó un total de 66 minutos en esta Copa del Mundo, entrando siempre de cambio y aportando movilidad y buen juego. Hay que esperar a que gane continuidad en el Atlético de Madrid y se consolide de cara al siguiente ciclo.

Calificación: 7.5

Delanteros

Raúl Jiménez (Wolverhampton)

Está en el ‘top 3’ de los jugadores de esta selección. No solo por los goles (tres) que finalmente se le dieron, sino por la mancuerna que logró con Quiñones, que fue de lo mejor que tuvo esta escuadra. Bien por el delantero mexicano al que el juego le debía una revancha.

Calificación: 8.5

Guillermo Martínez (Pumas)

Se subió al barco más por una decisión del técnico que por nivel futbolístico y no la aprovechó. Aguirre fue muy claro al señalar que lo llevaba para pelear por altura en contra de Chequia y quiso usar ese recurso ante Inglaterra, que ya jugaba con 10, pero la realidad es que resultó inoperante.

Calificación: 4

Santiago Giménez (AC Milan)

La gran decepción de este Mundial. El ‘Bebote’ tuvo una pésima temporada en su club y del mismo modo que en Qatar 2022 hizo falta en la convocatoria de la selección, en este 2026 sobró. Queda por ver si puede dar un giro de timón a su carrera, pero al menos en este torneo entregó poco y nada.

Calificación: 3

Julián Quiñones (Al Qadisiya)

El mejor jugador de este equipo más allá de sus cuatro goles. El colombiano naturalizado mexicano demostró que está en un gran momento y que no por nada es campeón goleador de una liga que tiene a jugadores como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Aguirre le respetó la posición jugando por izquierda y entrando hacia el centro para asociarse Jiménez, y marcó diferencia. Seguimos buscando una explicación de por qué salió sobre el final del partido más importante.

Calificación: 9

César Huerta (Anderlecht)

El ‘Chino’ llegó muy justito tras una lesión que le costó la mayor parte de la temporada. A pesar de ser de los últimos jugadores en integrarse en la concentración, pudimos verlo formar grupo y aprovechar los pocos minutos que pudo disputar en el juego contra Corea del Sur, pero sin mayor trascendencia

Calificación: 4

Roberto Alvarado (Chivas)

El ‘Piojo’ tuvo un buen Mundial. Jugó, tal vez, los mejores minutos de su carrera en los primeros cuatro juegos de este torneo, incluidas destacadas labores de recuperación de balón. Su único lunar fue que, en el momento en que más se necesitaba de él, hacia el final del partido contra Inglaterra, se olvidó de cómo tirar un centro tan certero como los que mandó incluso en el primer tiempo de ese mismo juego.

Calificación: 8

Los que vieron pocos o ningún minuto

Armando González (Chivas)

Alexis Vega (Toluca)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

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