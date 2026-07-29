El cantante Noah Kahan arremete en contra de Donald Trump por utilizar su música con fines políticos

Noah Kahan, cantautor del género musical folk-pop, reconoció estar molesto con el presidente Donald Trump por utilizar, sin su consentimiento y con un propósito político, uno de los temas de su repertorio.

Reciente, en una publicación compartida por la Casa Blanca a través de su cuenta en Instagram, optó por musicalizar su mensaje con el tema “American Cars”, canción escrita en coautoría por Noah Kahan, Carrie K, Noah Levine y Gabe Simon.

Aunque la letra musical habla sobre recibir ayuda de seres queridos para lidiar con luchas emocionales y sentirse agradecido por su apoyo, en Washington la utilizaron para destacar la noticia de una visita realizada por Trump a una planta de General Motors en Milford, Michigan, el 27 de julio.

En dicho acto, el republicano de 80 años exhortó a los estadounidenses a respaldar la manufactura nacional y, fiel a su costumbre destacó las políticas económicas impulsadas bajo su administración como la exención de aranceles a los vehículos fabricados en territorio estadounidense.

La publicación del presidente tras su discurso en la fábrica de General Motors fue titulada por la Casa Blanca como “Hecho en Estados Unidos ha vuelto”.

Acto seguido se anexó un mensaje elogiando el esfuerzo del mandatario de la nación para lograr convencer a las armadoras de vehículos de abandonar sus fábricas diseminadas por el mundo para regresarlas a Estados Unidos.

“Durante décadas, los globalistas traicionaron a los trabajadores automotrices de Michigan, trasladando empleos al extranjero y desmantelando las fábricas de Detroit. Todos los presidentes anteriores a Trump prometieron detenerlo. Ninguno lo hizo.

Ahora Michigan tiene un presidente que lucha por los trabajadores y pone a Estados Unidos en primer lugar”, enfatiza el mensaje que inicialmente utilizó el tema musical “American Cars”.

Sin embargo, después de que Noah Kahan expresó negarse a ligar a su música con temas políticos, la canción fue retirada.

“Jamás aprobaría que mi música se utilizara para apoyarte a ti o a esta administración”, escribió el cantautor en respuesta.

De esta manera, Noah Kahan se suma a la lista de otros intérpretes como Katy Perry, Kesha, Ariana Grande y hasta el grupo Abba, quienes, en su momento, también se quejaron de la posición asumida por la presente administración federal de tomar canciones de sus repertorios sin siquiera consultarlos previamente.

Sigue leyendo:

• Kesha critica a la Casa Blanca por usar su canción ‘Blow’ en un video: “Es repugnante e inhumano”

• Abba se suma a los artistas que se quejan del uso de sus canciones por la campaña de Trump

• Ariana Grande arremete contra la Casa Blanca por usar su canción “Bye”

• Le exigen $3,000,000 de dólares a Trump por usar indebidamente una canción