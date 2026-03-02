Kesha critica a la Casa Blanca por usar su canción ‘Blow’ en un video: “Es repugnante e inhumano”

La cantante pop Kesha expresó su indignación y rechazo contra la administración de Donald Trump, después de que la Casa Blanca utilizara su éxito ‘Blow’ en un video de TikTok de carácter bélico. A través de sus redes sociales, la artista acusó al gobierno de emplear su música para “incitar a la violencia y amenazar con la guerra”.

La controversia se originó el pasado 10 de febrero, cuando la cuenta oficial de la Casa Blanca en TikTok publicó un clip que muestra la silueta de un avión de combate disparando un misil contra un buque de guerra, el cual explota en una bola de fuego.

La publicación estaba acompañada de la leyenda “Letalidad” y utilizaba como banda sonora la canción ‘Blow’ de Kesha. El video rápidamente se volvió viral, acumulando más de 14.5 millones de visualizaciones y 1.8 millones de “me gusta” en la plataforma.

A pesar de que el video fue publicado hace varias semanas, fue este lunes que la cantante de 39 años tomó la decisión de pronunciarse al respecto. “Llegó a mi conocimiento que la Casa Blanca usó una de mis canciones en TikTok para incitar a la violencia y amenazar con la guerra”, escribió Kesha en su cuenta de X.

"Intentar restarle importancia a la guerra es repugnante e inhumano. No apruebo en absoluto que mi música se use para promover la violencia de ningún tipo". Kesha

En un extenso mensaje, la artista enfatizó su filosofía de vida y el contraste con el mensaje del video oficial. “El amor siempre triunfa sobre el odio. Por favor, ámense a sí mismos y a los demás en momentos como este. Esta muestra de flagrante indiferencia por la vida humana y, francamente, este ataque a todos nuestros sistemas nerviosos es lo opuesto a lo que defiendo“, añadió.

Kesha concluyó su declaración con una contundente referencia a los archivos del financiero Jeffrey Epstein. “Además, no dejen que esto nos distraiga del hecho de que el depredador criminal Donald Trump aparece en los archivos más de un millón de veces“.

La respuesta de la Casa Blanca no se hizo esperar. El director de comunicaciones, Steven Cheung, replicó el tuit de la cantante y escribió: “Todos estos ‘cantantes’ siguen cayendo en esto. Esto nos da más atención y más visualizaciones a nuestros videos porque la gente quiere ver de qué se quejan. Gracias por su atención a este asunto”.

De manera similar, el subdirector de comunicaciones, Kaelan Dorr, añadió: “Las citas de Kesha son como las espinacas para Popeye en este equipo. ¿Memes? Continuarán. ¿Ganar? También continuará”.

Un patrón de disputas musicales

Con esta queja, Kesha se suma a una creciente lista de músicos que han denunciado públicamente a la administración Trump y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por el uso no autorizado de sus canciones en campañas propagandísticas, especialmente aquellas relacionadas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Apenas unos días antes, la icónica banda británica Radiohead arremetió duramente contra el DHS por utilizar su canción ‘Let Down’ en un video a favor de las redadas migratorias del ICE.

“Exigimos que los aficionados que controlan la cuenta de ICE en redes sociales la eliminen. No tiene gracia, esta canción significa mucho para nosotros y para otras personas, y no pueden apropiarse de ella sin luchar”, declaró la banda en un comunicado.

Otras cantantes que también se han quejado del uso de su música, sin su consentimiento, son Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter.

