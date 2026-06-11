Ariana Grande arremete contra la Casa Blanca por usar su canción “Bye”

La reconocida cantante Ariana Grande lanzó una dura crítica contra la Casa Blanca por utilizar un fragmento de su canción “Bye” (2024) en un video de TikTok. La publicación mostraba a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestando y esposando a varias personas.

Grande reaccionó directamente en la publicación de principios de esta semana, exigiendo al gobierno que dejara de usar su música. “Por favor, nunca utilicen mi música en relación con esta bárbara, inhumana y atroz tontería“, escribió en un comentario, según informó Reuters.

Por otro lado, un portavoz de la artista le confirmó a Variety que Grande efectivamente realizó ese comentario, aunque “por alguna razón no es visible públicamente” en la plataforma. El equipo de la cantante también gestionó la eliminación del audio del vídeo, el cual fue retirado poco después de que ella publicara su mensaje.

@whitehouse Bye-bye 👋 President Trump has delivered the most secure border in history ♬ original sound – The White House

Respuesta de la Casa Blanca

En un comunicado compartido con Variety, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, respondió con firmeza: “Diremos esto una última vez: lo que en realidad es bárbaro, inhumano y atroz son los inmigrantes ilegales criminales que han herido y asesinado a ciudadanos estadounidenses inocentes”.

No es la primera vez que Grande se manifiesta en contra de la administración Trump. En septiembre de 2025, la artista compartió una publicación en Instagram que criticaba las redadas de ICE, la retórica transfóbica del gobierno y otras “amenazas a la democracia”. Ese mensaje fue escrito originalmente por el activista Matt Bernstein.

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Kush Desai, también se dirigió a la cantante utilizando un juego de palabras con los títulos de sus canciones. “Guarda tus lágrimas, Ariana. Porque las acciones del presidente Trump pusieron fin a la crisis de inflación de Joe Biden y están generando millones en nuevas inversiones”, declaró Desai.

“Incluso firmó una orden ejecutiva como por arte de magia que allanó el camino para que la FTC tomara medidas contra Ticketmaster por estafar a los fans de Ariana Grande que asistían a los conciertos. ¡Que te mejores pronto, Ariana!”

Grande apoyó previamente a la candidata demócrata Kamala Harris durante las elecciones presidenciales de 2024 y actuó para el presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama en el evento “In Performance at the White House: Women of Soul” en 2014.

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