Ariana Grande anuncia la fecha de lanzamiento de su nuevo sencillo “hate that i made you love me”

La superestrella pop y ganadora del Grammy, Ariana Grande, se prepara para conquistar el verano con el lanzamiento de nueva música. A sus 32 años, la cantante confirmó que su esperado octavo álbum de estudio, titulado “Petal”, llegará a las plataformas digitales y tiendas físicas el próximo 31 de julio a través de Republic Records.

Antes del estreno del álbum, los fans podrán disfrutar del primer sencillo: “hate that i made you love me”, que estará disponible el viernes 29 de mayo. La canción ya se puede reservar a través de su tienda oficial.

Un tema muy personal

Ariana compartió su emoción en redes sociales al anunciar el sencillo. En una publicación de Instagram, escribió:

“Una de mis canciones favoritas que jamás escribiré, producida por mis colaboradores favoritos y seres humanos más queridos del mundo: el brillante Ilya, el único e inigualable Max Martin (y yo). Simplemente no puedo esperar a que sea suya”. Ariana Grande

El tema fue producido y coescrito por Ariana junto a ILYA, quienes también participan en la producción general de Petal. Este nuevo trabajo discográfico llega como sucesor de “Eternal Sunshine” (2024) y su edición de lujo, “Brighter Days Ahead”.

Gira y presentaciones en vivo

La también actriz nominada al Oscar por su papel en “Wicked” no solo tiene preparado nuevo material discográfico, sino que este verano saldrá a los escenarios con su “Eternal Sunshine Tour”.

La gira recorrerá estadios de Norteamérica y el Reino Unido, comenzando a principios de junio en California y culminando en agosto en Londres.

Los seguidores de Ariana pueden reservar “Petal” en diversos formatos digitales y físicos, que incluyen LP estándar, CD, casete y una variante de LP exclusiva para el consumidor final, disponibles en su tienda oficial.

En una reciente publicación de Instagram, la cantante explicó el profundo significado detrás del título de su nuevo álbum, invitando a los oyentes a conectar con la delicadeza y el crecimiento personal que representa la metáfora de un pétalo.

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