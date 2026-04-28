Ariana Grande anuncia nuevo álbum: ¿Cuándo será el lanzamiento?

Ariana Grande volvió a sacudir la industria musical. Tras semanas de misteriosas pistas y teorías entre sus seguidores, la artista confirmó oficialmente el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, titulado “Petal”.

Según anunció a través de sus redes sociales, el disco estará disponible en todas las plataformas el próximo 31 de julio bajo el sello de Republic Records.

La noticia llega acompañada de una estética minimalista: una portada en blanco y negro donde Grande luce el cabello suelto, alejándose de su icónica coleta.

En un comunicado compartido con medios, la cantante describió este trabajo como una obra de resiliencia: “Es algo que está lleno de vida y que crece a través de las grietas de algo frío, duro y desafiante”, explicó, sugiriendo una narrativa de crecimiento personal tras periodos complejos.

Para “Petal”, Ariana vuelve a unir fuerzas con su colaborador de confianza, el productor sueco Ilya Salmanzadeh (ILYA), quien ya fue pieza clave en éxitos de “Sweetener” y su anterior álbum, “Eternal Sunshine” (2024). Juntos han coescrito y producido ejecutivamente el proyecto, que se rumorea contará con un total de 12 canciones.

El estreno de “Petal” coincide con su esperada gira “Eternal Sunshine Tour”, que arranca el 6 de junio en Oakland, California. No obstante, la emoción de los fans se mezcla con la incertidumbre, ya que la artista ha insinuado que esta podría ser su “última gran función” en mucho tiempo.

“Los últimos 10 o 15 años se verán muy diferentes a los que vienen”, declaró recientemente.

Ariana, que ha pasado gran parte de los últimos años centrada en la adaptación cinematográfica de “Wicked”, parece estar lista para priorizar su carrera actoral tras este lanzamiento, haciendo de “Petal” un capítulo posiblemente definitivo en su historia dentro del pop.

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