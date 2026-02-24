Ariana Grande le dice adiós a Glinda en una reflexión sobre el fin de su ciclo en “Wicked”

Luego de una controversial ausencia en la lista de nominados de los Premios Oscar 2026, la actriz y cantante Ariana Grande está lista para decirle “adiós” a su personaje de ‘Glinda’ en la saga de “Wicked”, dirigida por Jon M. Chu.

De acuerdo con lo revelado por la artista para la revista “Backstage”, el apoyo del público y las experiencias vividas a lo largo del rodaje de ambas cintas superaron sus expectativas. Y es que junto al reto de su preparación artística, existió la presión mediática que su imagen como estrella del pop traía consigo.

“Todo el camino hacia ‘Wicked’ y conseguir el papel fue una batalla cuesta arriba porque tuve que convencer mucho y deconstruir a la estrella pop Ariana que todos conocían“, declaró ante el portal.

Aunque logró cumplir su meta con mucho esfuerzo, disciplina y con la ayuda de la “técnica exterior-interior” de Stella Adler, hoy se encuentra más que lista para pasar la página y adentrarse en nuevos horizontes.

“Parece un momento maravilloso para ponerlo en un hermoso libro en la estantería junto a los demás libros de L. Frank Baum que coleccionó”, aseguró. “Es el momento perfecto para pasar página y dejarlo ir con orgullo y gratitud”.

Ariana Grande seguirá conquistando horizontes en el mundo de la actuación

Y el nuevo capítulo apunta a ser uno igual o más emocionante que el vivido en “Wicked”, pues en él ha tenido la oportunidad de compartir pantalla con Robert De Niro. Se trata de la cinta “Focker In Law”, cuyo estreno está previsto para noviembre de 2026. Por si fuera poco, tendrá una intervención en la decimotercera temporada de la serie “American Horror Story”.

Asimismo, adelantó su regreso al teatro en 2027 como protagonista de “Domingo en el parque con George” en el West End de Londres, bajo la dirección de Marianne Elliott.

En el ámbito musical, Ariana Grande se prepara regresar a los escenarios con la gira internacional “Eternal Sunshine Tour”. Esta dará inicio en junio de 2026 y contará con 41 conciertos en diversos estadios de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.

