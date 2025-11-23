Agresor de Ariana Grande es deportado y vetado permanentemente de Singapur

Las autoridades de Singapur dictaron una sentencia contra el hombre que agredió a la superestrella Ariana Grande. El individuo, identificado como Johnson Wen, un australiano de 26 años, no solo cumplirá una condena de nueve días de cárcel, sino que también será deportado y vetado permanentemente del país asiático.

El incidente, que ha sido calificado como un mensaje de “cero tolerancia”, ocurrió el 13 de noviembre durante la alfombra roja de la presentación de la película musical ‘Wicked: For Good‘. Wen, descrito por la fiscalía como un “intruso en serie” con antecedentes de acercamientos no autorizados a celebridades, evadió al equipo de seguridad y se dirigió directamente hacia la cantante.

La situación de tensión fue contenida gracias a la rápida intervención de Cynthia Erivo, coprotagonista de la cinta, quien se interpuso para proteger a Grande.

Una respuesta legal inusual y expedita

La celeridad con la que se procesó el caso demostró la determinación de Singapur frente a la alteración del orden público. Wen se declaró culpable del cargo de alteración del orden público y cumplió su condena de nueve días en una cárcel local.

Inmediatamente después de su liberación, fue entregado a las autoridades migratorias, quienes ejecutaron su deportación e impusieron una prohibición permanente de reingreso.

Según los reportes, la intención de Wen era grabar un video viral para redes sociales, un acto que revivió la conversación global sobre los crecientes riesgos que enfrentan las celebridades en eventos públicos y la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad.

El caso generó una amplia reacción en redes sociales, donde usuarios elogiaron la valentía de Cynthia Erivo y cuestionaron las fallas de seguridad que permitieron la intrusión.

