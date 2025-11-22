Ethan Slater esquiva las preguntas sobre su relación con Ariana Grande

La especulación sobre el estado de la relación entre Ariana Grande y Ethan Slater alcanzó un nuevo punto álgido después de que el actor evitara responder directamente una pregunta sobre su novia durante una entrevista en el programa ‘Today’.

La incómoda situación se presentó cuando el copresentador Craig Melvin le preguntó a Slater cómo se sentía “trabajando con su novia todos los días” en la película ‘Wicked: For Good’. En lugar de abordar la cuestión, Slater, de 33 años, redirigió el tema hacia el elenco en general, afirmando: “Todo el elenco… es increíble”.

Aunque el actor reconoció que Grande, de 32 años, es una actriz “brillante”, también dedicó elogios a su compañera de reparto, Cynthia Erivo, a quien calificó de “extraordinaria”.

Slater describió la experiencia de ver a Grande y Erivo interpretar a Glinda y Elphaba como “algo muy especial” y destacó lo orgulloso que se siente de todo el equipo, a quien considera “como una familia”.

Rumores sobre rupturas

Estas respuestas crípticas llegan en un momento en el que los rumores de una posible ruptura entre la pareja se han intensificado, especialmente porque ambos han mantenido distancia en recientes apariciones públicas y alfombras rojas.

Cabe destacar que, a principios de este mes, Slater compartió una foto de la ganadora del Grammy en un carrusel de Instagram, pero no mostró muestras de afecto hacia Grande.

La relación entre Grande y Slater comenzó a ser objeto de especulaciones en julio de 2023, poco después de que el actor solicitara el divorcio de su esposa Lilly Jay, con quien tiene un hijo de 3 años. Por su parte, Grande también puso fin a su matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gómez en ese mismo periodo.

A pesar de los rumores, ambos se han mostrado públicamente apoyándose en eventos como los Oscar 2025, donde fueron vistos abrazados. Sin embargo, la reciente actitud evasiva de Slater en ‘Today’ dejó a muchos preguntándose si la relación ha llegado a su fin.

Hasta el momento, los representantes de ambos artistas no han emitido declaraciones oficiales al respecto.

Seguir leyendo: