Cynthia Erivo rompe el silencio sobre su gesto protector con Ariana Grande en Singapur

En medio del éxito obtenido con la secuela “Wicked: For Good”, la actriz Cynthia Erivo se tomó el tiempo de hablar a detalle sobre la gran amistad que forjó con su compañera de escena Ariana Grande, así como las experiencias que vivido como parte de dicho proyecto. Es así como, por primera vez, se refirió al incidente ocurrido en Singapur en el que un fan se abalanzó sobre la cantante mientras ambas desfilaban por la alfombra roja.

En una entrevista concedida a Savannah Guthrie para el programa Today, la famosa que da vida a ‘Elphaba’ en la clásica historia afirmó que su reacción ante el incidente se dio de forma natural y guiada por su instinto fraternal.

Y es que a través de las imágenes difundidas en redes sociales se puede apreciar el momento exacto en el que Cynthia Erivo aparta al sujeto en cuestión en tan solo segundos, haciendo uso de su fuerza.

“No estaba pensando con claridad (…) Solo quería asegurarme de que mi amiga estuviera a salvo. Estoy segura de que no tenía malas intenciones, pero nunca se sabe con estas cosas, y quería asegurarme de que ella estuviera bien. Ese fue mi primer instinto”, declaró ante las cámaras.

De acuerdo con la ganadora del Emmy, el lazo que las une traspasa el ámbito laboral, pues durante el rodaje pudieron conocerse a profundidad y crear una amistad que está segura que durará toda la vida.

“Somos como hermanas en este momento. Y creo que ambas hemos aprendido la una de la otra y nos hemos dado regalos realmente hermosos. Nos hemos apoyado mucho durante todo esto“, reiteró Cynthia Erivo.

Fue el pasado 12 de noviembre cuando Ariana Grande se llevó tremendo susto en Singapur, luego de que un fan burlara las medidas de seguridad y llegara hasta ella durante la alfombra de la premier de “Wicked: For Good”. Si bien todo quedó en un susto, el jaloneo desató la preocupación de los fanáticos de la artista, quien optó por mantener bajo perfil y no emitir comentarios al respecto.

Seguir leyendo:

• Ariana Grande se lleva tremendo susto tras ser ‘agredida’ por fan durante alfombra de ‘Wicked’

• Condenan a nueve días de prisión a fan que se abalanzó contra Ariana Grande en Singapur

• Ariana Grande advierte que su gira Eternal Sunshine será su último gran espectáculo

