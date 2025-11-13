Ariana Grande se lleva tremendo susto tras ser ‘agredida’ por fan durante alfombra de ‘Wicked’

La actriz y cantante Ariana Grande, de 32 años, se llevó tremendo susto en Singapur, luego de que un fan burlara las medidas de seguridad y llegara hasta ella durante la alfombra amarilla de la premier de ‘Wicked: For Good’, producción que llegará a las salas de cine el próximo 21 de noviembre.

Por medio de algunos videos, que están circulando en las redes sociales, se aprecia el instante en que el sujeto en cuestión brincó las vallas de seguridad y se acercó corriendo hasta donde estaba la celebridad.

La acción del joven provocó la rápida reacción del equipo de seguridad de la artista, siendo de llamar la atención la forma en que Cynthia Erivo salió en defensa de Ariana Grande, pues fue ella la primera que se interpuso en el camino de su agresor.

Si bien todo quedó en un susto, la forma en que el fan jaloneó a Ariana Grande sí causó cierto dolor en la artista, tal y como se aprecia en los videos del momento.

Hasta ahora Ariana Grande no se ha pronunciado sobre lo sucedido, pero su ‘agresor’ ya lo hizo por medio de una publicación que subió a sus redes sociales y en la que celebró lo bien que la pasó junto a la joven estrella de la actuación.

“Querida Ariana Grande. Gracias por dejarme brincar contigo en la alfombra amarilla ❤️”, se lee en el texto que le dedicó su seguidor, quien se hace llamar Pyjama Man.

Si bien lo que hizo con Ariana Grande ya le dio la vuelta al mundo, esta no es la primera vez que hace algo de similares características, pues ya en el pasado interrumpió los conciertos de Katy Perry, de The Weeknd, así como pruebas en Juegos Olímpicos o partidos en Mundiales de Fútbol, lo que ya le provocó una lluvia de críticas en las redes sociales.

