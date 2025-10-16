Ariana Grande y Cynthia Erivo recrean viral frase de Wendy Guevara y Las Perdidas

Tremendo revuelo se generó en redes sociales luego de que las protagonistas de la cinta “Wicked”, Ariana Grande y Cynthia Erivo, lanzaron un inesperado mensaje a las estrellas de redes sociales Wendy Guevara, Karina Torres y Paola Suárez, mejor conocidas como ‘Las Perdidas’.

Fue por medio de un breve video colocado en redes sociales que las estrellas de Hollywood se dirigieron al trío mexicano y al público, revelando que formarán parte de una activación de cara al próximo estreno de “Wicked For Good”.

“Hola, Wendy, Paola y Karina. Todos aquí nos hablaron de ustedes y de su fabulosa energía mágica (…) Escuchamos que tal vez estén un poco perdidas en algún lugar de Oz“, se escucha decir a Ariana Grande y Cynthia Erivo, haciendo alusión a la frase que dio fama internacional a las tres influencers.

A la par de dicho saludo, las famosas compartieron la importante razón detrás de su acercamiento: “Estamos organizando la fiesta de Halloween más mágica de México. ¿Y adivinen quiénes serán las anfitrionas? Ustedes”, confesó la actriz que da vida a ‘Glinda’ dentro de la reconocida historia.

Pero, ¿en qué consiste dicha experiencia? De acuerdo con el anuncio de Universal Pictures, se trata de la “Fiesta de Disfraces Mágica y Malvada”, evento temático centrado en el musical y con énfasis en el público mexicano.

La celebración se llevará a cabo el próximo 30 de octubre en la Ciudad de México, como parte de la gira promocional de la esperada secuela de “Wicked”. Y aunque aún no se ha confirmado la presencia de Ariana Grande y Cynthia Erivo, la invitación se extendió a todos aquellos que deseen celebrar Halloween utilizando disfraces alusivos a la historia.

La segunda parte del musical, titulado “Wicked For Good” llegará a los cines el próximo 21 de noviembre de 2025, con Jon M. Chu bajo su dirección. Con esta secuela se cerarrá con broche de oro la historia del mundo del Mago de Oz.

