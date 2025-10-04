La relación de Ariana Grande y Ethan Slater estaría atravesando una crisis

La relación entre Ariana Grande y Ethan Slater, que nació mientras trabajaban en el musical ‘Wicked’, estaría atravesando su momento más crítico. Según fuentes cercanas a la pareja citadas por el Daily Mail, el actor de Broadway estaría luchando por adaptarse al abrumador y glamuroso estilo de vida de la superestrella del pop, lo que estaría generando una fuerte tensión en el romance.

¿Qué está pasando con Ariana Grande y su novio?

Aunque la pareja parecía haber superado el escándalo inicial, las grietas comenzaron a hacerse visibles. Recientemente, han sido el centro de rumores de separación, alimentados por la ausencia de Slater en la noche triunfal de Grande en los MTV VMAs, donde la cantante se alzó con tres de los siete premios a los que estaba nominada.

Ahora, las mismas fuentes revelan el meollo del problema: el “circo” que rodea la vida de Ariana Grande está resultando insoportable para Ethan. “El contraste es brutal”, declaró un insider al Daily Mail.

Slater, acostumbrado al entorno más controlado e íntimo del teatro de Broadway, se estaría sintiendo abrumado por el caos de giras mundiales, estadios repletos y la constante atención mediática.

“La ama, pero se está ahogando en el circo de su vida”, confesó la fuente. “Está acostumbrado a un escenario de Broadway controlado, no a estadios llenos de gente gritando por cada movimiento”.

Los rumores de relación entre Ariana Grande y Ethan Slater iniciaron hace dos años, antes del debut cinematográfico de ‘Wicked’.

Crédito: AP Photo/Chris Pizzello.

El informe añade que, incluso en sus momentos de tranquilidad, la mente de Ariana suele estar puesta en sus próximos compromisos profesionales, lo que resulta agotador para la pareja.

De acuerdo al reporte, la situación está llevado a Ethan a cuestionarse sus decisiones. Las fuentes afirman que el actor “a veces se pregunta si debería haberse quedado en su mundo más tranquilo”, un mundo que contrasta con el frenesí que implica ser una estrella como lo es Ariana Grande.

A pesar de esta supuesta crisis, Ethan rompió su silencio el mes pasado para elogiar el apoyo del fandom de Ariana, a quien describió como “increíble y feroz”.

Sin embargo, los dos fueron vistos juntos en público fue en el mes de abril, lo que no hace más que avivar las especulaciones sobre el futuro de esta pareja, que pronto deberá promocionar junta la segunda parte de ‘Wicked’, programada para estrenarse en noviembre.

¿Cómo inició la historia de amor?

Los primeros rumores de la relación iniciaron hace dos años, cuando los dos estaban en la grabación de la primera parte de ‘Wicked’.

Su romance se vio empañado por la controversia desde el principio, ya que ambos estaban en otras relaciones: Ariana estaba casada con el agente inmobiliario Dalton Gomez, con quien se casó en el 2022, y Ethan no solo estaba casado, sino que tenía un hijo recién nacido con su novia de toda la vida, Lilly Jay.

La exesposa de Slater no dudó en manifestar su descontento, llegando a calificar a Grande como una mujer que “no era una chica de chicas”.

Seguir leyendo: