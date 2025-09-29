Ariana Grande cuestiona a los seguidores de Trump y la Casa Blanca responde

La estrella del pop Ariana Grande volvió a alzar su voz en redes sociales para cuestionar abiertamente a los simpatizantes del presidente Donald Trump, desatando una inmediata réplica por parte de la administración actual.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la cantante de 32 años lanzó una serie de preguntas incisivas dirigidas a quienes respaldaron a Trump: “¿Sus vidas han mejorado? ¿Sus alimentos se han vuelto más baratos? ¿Sus primas de seguro médico han bajado? ¿Su equilibrio entre trabajo y vida ha mejorado? ¿Han sido más felices desde que Trump regresó al poder?”.

Además de cuestionar las condiciones económicas y sociales bajo la presidencia de Trump, Grande condenó las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la retórica transfóbica promovida por sectores de la administración republicana.

También expresó su preocupación por el estado actual de la libertad de expresión en Estados Unidos, haciendo referencia a la reciente controversia en torno al programa nocturno de Jimmy Kimmel.

Publicación compartida en el Instagram de Ariana Grande. Crédito: Cortesía.

¿Qué dijo la Casa Blanca?

La Casa Blanca no tardó en responder. A través de su portavoz, Kush Desai, la administración replicó con un tono irónico que citaba una de las canciones más conocidas de la artista: “Ahórrate las lágrimas, Ariana”.

Desai defendió las políticas económicas de Trump, afirmando que “pusieron fin a la crisis inflacionaria de Joe Biden” y atrajeron “billones de dólares en nuevas inversiones”.

Además, recordó que Trump firmó una orden ejecutiva que permitió a la Comisión Federal de Comercio (FTC) investigar a Ticketmaster por prácticas consideradas abusivas contra los fanáticos de la cantante. “¡Mejórate pronto, Ariana!”, concluyó el vocero con una dosis de sarcasmo.

Grande, ganadora de varios premios Grammy, ha sido una activa defensora de causas progresistas.

Durante las elecciones presidenciales de 2024, apoyó públicamente a la candidata demócrata Kamala Harris, especialmente en su estado natal, Florida, instando a sus millones de seguidores a participar en el proceso electoral. Su compromiso con la política no es nuevo: en 2014 actuó en la Casa Blanca durante el evento “In Performance at the White House: Women of Soul”, frente al entonces presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama.

Mientras tanto, la carrera artística de Grande sigue en auge. Se prepara para el estreno de ‘Wicked: For Good’, la segunda parte de la adaptación cinematográfica de ‘Wicked’, donde interpreta a Glinda, programada para el 21 de noviembre.

Además, protagonizará la cuarta entrega de la comedia ‘Meet the Parents’ y emprenderá en 2026 su primera gira en siete años, la Eternal Sunshine Tour, en apoyo a su séptimo álbum de estudio homónimo.

