Ariana Grande condena la reventa de entradas de su gira ‘Eternal Sunshine 2026’

Tras agotarse las entradas de su próxima gira ‘Eternal Sunshine Tour 2026’, Ariana Grande emitió un emotivo mensaje dirigido directamente a sus seguidores, expresando su frustración por la reventa con precios inflados que han convertido sus conciertos en una experiencia inaccesible para muchos fans.

Las fechas norteamericanas de la gira —que incluyen 36 shows entre Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido— se lanzaron a principios de esta semana en Ticketmaster y se agotaron en cuestión de minutos.

En cuestión de horas, entradas que originalmente costaban entre $79 y $299 comenzaban a venderse en plataformas de reventa como StubHub, TickPick y SeatGeek por más de $2.000, generando indignación entre la comunidad de fanáticos.

¿Qué dijo Ariana Grande?

El sábado 13 de septiembre, mientras grababa en el set de su próximo proyecto audiovisual, Grande tomó un momento para publicar una historia en Instagram dirigida a sus “ángeles”. Su mensaje fue claro, emocional y contundente:

“Hola mis ángeles, he estado en el set toda la semana, pero quería informarles que me han contado de lo que ha estado sucediendo con los revendedores de entradas secundarios y, por supuesto, estoy increíblemente molesta por ello. He estado al teléfono cada segundo de mi tiempo libre luchando por una solución. Los entiendo y espero que podamos conseguir que más de estas entradas lleguen a tus manos en lugar de a las de ellos. No está bien”. Ariana Grande

La cantante, quien promueve su séptimo álbum de estudio, ‘Eternal Sunshine’, aseguró que su equipo está trabajando sin descanso para encontrar soluciones efectivas.

Aunque no detalló medidas concretas, dejó claro que están explorando opciones técnicas, legales y logísticas para contrarrestar la especulación y priorizar el acceso justo para los verdaderos seguidores.

“Solo quería que supieras que mi equipo y yo lo vemos y que me importa mucho y que haremos, y estamos haciendo, todo lo que podemos. Los quiero mucho y gracias por tu paciencia y comprensión”, añadió.

La gira dará inicio el 6 de junio de 2026 en Oakland, California, y finalizará el 6 de agosto en Londres, Inglaterra, convirtiéndose en una de las mayores giras del año en términos de alcance y demanda. Las primeras fechas fueron anunciadas a finales de agosto, y una segunda ola de fechas se reveló en septiembre, lo que aumentó aún más la presión sobre los sistemas de venta.

Este caso no es aislado: en los últimos años, artistas como Taylor Swift, Beyoncé y Bruce Springsteen han enfrentado problemas similares con bots y revendedores que monopolizan las entradas.

