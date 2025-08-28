Ariana Grande anuncia su esperado regreso a los escenarios con una nueva gira

Tras años de concentrarse en su carrera actoral, Ariana Grande confirmó oficialmente su regreso a la música en vivo. La cantante anunció a través de sus redes sociales, específicamente en su historia de Instagram, su primera gira en siete años, desatando la emoción entre sus fanáticos.

Las fechas iniciales del tour incluyen nueve ciudades en Norteamérica y cinco noches en la ciudad de Londres, aunque se anticipa que se añadirán más fechas en el futuro.

El contexto del regreso musical de Grande

Este anuncio marca el fin de una larga pausa de los escenarios para Grande, cuya última gira, ‘Sweetener / Thank U, Next’, concluyó en diciembre de 2019. Recientemente, la artista se ha enfocado en proyectos de actuación, como el rodaje de ‘Focker In-Law’, la cuarta entrega de la franquicia ‘Meet the Parents’, y la promoción de la segunda parte de la película ‘Wicked’, donde da vida a Glinda.

El regreso a la música viene impulsado por el éxito de su más reciente álbum, ‘Eternal Sunshine’ (2024), que debutó en el número 1 del Billboard 200. Un adelanto de este nuevo capítulo musical lo había dado a finales de agosto, cuando Grande compartió en Instagram una imagen evocadora de su cortometraje ‘Brighter Days Ahead’, sugiriendo que una nueva era artística estaba por comenzar.

A pesar de haber expresado en el pasado que la actuación se sentía como su “hogar” en ese momento, Grande siempre dejó claro que la música “siempre formará parte de su vida”. Ahora, ese regreso tan esperado por sus fans es una realidad.

Ariana Grande se concentrado, en los últimos años, en su carrera de actuación.

Crédito: AP Photo/Chris Pizzello.

¿Cómo conseguir entradas para la gira?

Para asegurar su regreso, se han establecido procesos de preventa tanto en Norteamérica como en el Reino Unido:

En Norteamérica: Los fans deben registrarse en el sitio web https://livemu.sc/arianagrande antes del domingo 7 de septiembre a las 11:00 a. m. (hora del Pacífico) para poder participar en la preventa que comenzará el martes 9 de septiembre a las 10:00 a. m. (hora local).

El acceso estará vinculado directamente a las cuentas de Ticketmaster, sin necesidad de códigos. Las entradas restantes se pondrán a la venta para el público general a partir del miércoles 10 de septiembre.

En el Reino Unido: La venta comenzará con una preventa exclusiva el martes 16 de septiembre a las 10:00 BST. Para obtener acceso, es necesario registrarse previamente antes del domingo 7 de septiembre a las 19:00 BST. La venta general está programada para el jueves 18 de septiembre.

Además, la gira contará con una variedad de paquetes y experiencias VIP para los asistentes.

