Ariana Grande desmiente retiro de la música y revela que prepara gira para 2026

A pesar de estar enfocada en el próximo estreno de la esperada cinta “Wicked: For Good”, la cantante Ariana Grande se ha dado a la tarea de dar respuesta a los fans que piden su regreso a la música y puso un alto a los rumores de retiro con un anuncio que dejó a más de uno con la boca abierta. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Por medio de su cuenta de Instagram, la intérprete de temas como “Breathin'” y “God is a Woman” compartió un video rememorando su presentación en la MET Gala 2024. Este vino acompañado por un contundente mensaje en el que dejó claro que no se ha dejado de lado su faceta como cantante.

“Es muy tonto de su parte asumir que, solo porque tengo mis manos llenas con muchas cosas, planeo abandonar el canto y la música“, sentenció la artista multipremiada.

Y es que para Ariana Grande, la música es su “línea de vida” y aunque en este momento su agenda está llena de compromisos laborales en el ámbito actoral, intenta encontrar un balance para seguir nutriendo ambas pasiones.

“Puede que no se vea exactamente como era antes, pero prefiero cómo se ve en mi cabeza. Me estoy divirtiendo. Me siento agradecida, emocionada e inspirada“, continúo la ex estrella de Nickelodeon.

Ariana Grande promete nueva música y gira para 2026

A la par de este emotivo recordatorio, la famosa de 32 años lanzó una noticia que cayó como ‘anillo al dedo’ a sus fans: saldrá de gira en 2026.

“Estoy encontrando un equilibrio entre muchos proyectos y emprendimientos que me encantan, y hacerlo a mi manera… así que estoy trabajando en un plan para cantar para todos ustedes el próximo año, incluso si es solo por un poco. Los amo”, dijo para concluir.

No pasó mucho tiempo antes de que la sección de comentarios se llenara de mensajes de cariño por parte de sus fanáticos más files, quienes desde ya celebraron la idea de volver a ver a la intérprete sobre los escenarios.

“¡Ha sido maravilloso verte evolucionar y crecer! Mereces ser capaz de continuar esa evolución y viaje hacia el próximo capítulo de tu inspiradora carrera. Te estaremos animando en el proceso“, escribió un usuario. Mientras que otro respondió: “Y nos sentiríamos honrados de escucharte, aunque sea solo por un ratito”.

Seguir leyendo:

• Ariana Grande revela que sufrió pérdida de memoria por agotamiento

• Ariana Grande desmintió haberse realizado tratamientos estéticos

• Ariana Grande está de luto tras el fallecimiento de su abuela a los 99 años