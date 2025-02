Ariana Grande revela que sufrió pérdida de memoria por agotamiento

La artista multipremiada Ariana Grande encendió las alarmas entre sus fanáticos luego de revelar que hace algunos años sufrió un episodio de pérdida de memoria, esto como resultado de su trabajo excesivo y sin descansos. ¿Cómo se encuentra actualmente? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista concedida al podcast “Smart Less”, la actriz que dio vida a ‘Glinda’ en la cinta “Wicked” detalló que su salud presentó un deterioro debido a su inhabilidad de decir “no” a los proyectos que tocaban a su puerta.

“Cuando era más joven, durante mis primeros años como estrella pop, realmente tuve dificultades con los límites y era incapaz de decir ‘no’ cuando era necesario hacerlo“, explicó la famosa.

A pesar de haber encontrado un balance en el ámbito laboral, Ariana Grande aún vive los estragos de sus hábitos pasados. Y es que cuando Will Arnett, uno de los conductores del podcast, le preguntó si recordaba su participación en el programa “Alan Carr: Chatty Man”, ella se mostró sorprendida y confesó “no tener memoria” de este hecho.

“Espera, no. ¿Qué extraño programa de entrevistas hicimos?“, cuestionó la famosa visiblemente confundida. “¡Oh Dios, es cierto! Ya lo recordé“, añadió luego de unos minutos.

“Me faltan un par de años. No recuerdo aquella época. Me faltan literalmente un par de años“, complementó dejando a más de uno con la boca abierta.

En la actualidad, Ariana Grande ha decidido priorizar su bienestar en cada proyecto en el que se embarca. Es así como confirmó que si bien “Wicked” se trató de un reto a nivel personal y profesional, el ambiente que le proporcionó su equipo estuvo colmado de respeto.

“Me siento muy agradecida por el equilibrio que he encontrado. Todo este viaje en ‘Wicked’ ha sido muy diferente para mí. Y, obviamente, ha sido a toda máquina, pero ha sido muy hermoso y muy divertido“, finalizó.

