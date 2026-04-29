Sony confirma los juegos gratis de PlayStation Plus para mayo

Si eres suscriptor de PlayStation Plus, mayo viene cargado de buenas noticias. Sony ha confirmado oficialmente los tres juegos que estarán disponibles de forma gratuita para todos los miembros de PS Plus a partir del martes 5 de mayo de 2026, y la verdad es que la selección de este mes no tiene desperdicio. Hay para todos los gustos: fútbol de alta competencia, un RPG de acción oscuro y brutal, y un metroidvania indie con una narrativa profunda. Sin duda, uno de los mejores meses del año para los jugadores.

Los títulos ya están 100% confirmados por el blog oficial de PlayStation, así que no hay lugar para rumores ni especulaciones. Anota la fecha en tu calendario y prepárate para descargar estos juegazos sin costo adicional para tu suscripción.

EA Sports FC 26: el rey del fútbol llega a PS Plus

El título estelar de este mes es, sin duda, EA Sports FC 26, disponible tanto para PS5 como para PS4. Si eres fan del fútbol virtual, esto es prácticamente un regalo del cielo. El simulador de EA llega con una experiencia de juego completamente renovada, impulsada directamente por los comentarios de la comunidad, lo que significa que EA realmente escuchó las críticas y peticiones de sus jugadores para hacer mejoras sustanciales.

Una de las novedades más interesantes es la incorporación de dos preajustes de jugabilidad distintos: el modo Competitivo, pensado para los que se meten de lleno en Ultimate Team y Clubes, con una acción más rápida y una IA más lista; y el modo Auténtico, ideal para el Modo Carrera, donde todo gira en torno al realismo táctico y comportamientos futbolísticos basados en datos del mundo real.

Pero eso no es todo. EA Sports FC 26 incluye más de 20.000 jugadores con licencia, más de 750 clubes y selecciones nacionales, más de 35 ligas y más de 120 estadios, lo que lo convierte en el simulador de fútbol más completo del mercado. Y como cereza del pastel, los suscriptores de PlayStation Plus recibirán además un pack exclusivo de íconos de PS Plus para EA Sports FC 26, canjeable directamente desde PlayStation Store durante el período en que el juego esté disponible como título mensual.

Wuchang: Fallen Feathers, el soulslike que viene a ponerte a prueba

Si lo tuyo es la acción intensa y los retos que ponen a prueba tu paciencia y habilidad, Wuchang: Fallen Feathers es exactamente lo que necesitas. Este RPG de acción estilo soulslike, disponible exclusivamente para PS5, es uno de esos juegos que desde el primer momento deja claro que no va a ser fácil, pero que tampoco vas a poder dejar de jugar.

La historia sigue a Bai Wuchang, una guerrera pirata que despierta sin recuerdos en los convulsos últimos años de la Dinastía Ming en China. La región de Shu está devastada por facciones en guerra y por una misteriosa plaga conocida como “El Emplumamiento”, una enfermedad sobrenatural que hace que las personas muten en monstruos horribles y deformados. Lo más perturbador es que la propia protagonista está contagiada por esta plaga, lo que añade una capa extra de drama y tensión a la narrativa.

Durante la aventura, el jugador podrá dominar distintos estilos de combate, descubrir armas ocultas y armas de fuego antiguas, y hasta absorber habilidades de los enemigos derrotados. El mundo es vasto e interconectado, al más puro estilo soulslike, y explorar cada rincón vale completamente la pena. Para los fanáticos de Dark Souls, Elden Ring o Sekiro, este título es una compra —o en este caso, una descarga— obligatoria.

Nine Sols: el indie que mezcla mitología oriental con ciberpunk distópico

El tercer juego de la selección de mayo es Nine Sols, disponible para PS5 y PS4, y aunque llegue como el título más “pequeño” de los tres, no te dejes engañar: este juego tiene una profundidad impresionante. Se trata de un plataformero de acción 2D con un arte completamente dibujado a mano, desarrollado por Red Candle Games, y con un sistema de combate basado en desvíos que recuerda directamente a Sekiro: Shadows Die Twice.

El universo de Nine Sols está ambientado en un mundo “taopunk”, una mezcla fascinante entre la mitología oriental taoísta y el ciberpunk distópico. La historia sigue a Yi, un héroe sediento de venganza que tiene como misión matar a los 9 Sols, los poderosos gobernantes de este reino olvidado, que alguna vez fue dominado por una antigua raza alienígena. Lo que hace especialmente interesante a este título es su narrativa cargada de lore, sus diálogos profundos y el hecho de que algunos de los jefes a los que te enfrentas son personajes con historias complejas y motivaciones propias.

Si te gustan los juegos con historia, combate técnico y un mundo que invita a ser explorado centímetro a centímetro, Nine Sols es exactamente lo que estabas esperando. Es uno de esos indie que demuestra que no hace falta un presupuesto de triple A para crear una experiencia memorable.

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