PlayStation quiere meterte dentro de tus videojuegos favoritos con The Playerbase

¿Alguna vez soñaste con aparecer en un videojuego de PlayStation? Eso que sonaba a ciencia ficción acaba de volverse real. Sony Interactive Entertainment acaba de lanzar The Playerbase, una iniciativa completamente nueva que le da a los fans más apasionados la oportunidad de ser escaneados y convertirse en personajes dentro de los juegos de PlayStation Studios. Sí, leíste bien: tu cara, tu figura, tú, dentro de un videojuego.

¿Qué es exactamente The Playerbase y cómo puedes entrar?

The Playerbase es un programa comunitario oficial de PlayStation que permite a los fans postularse para aparecer dentro de un juego de PlayStation Studios mediante un proceso de escaneo digital. No es una función de software que viene con una actualización, sino una convocatoria abierta donde cualquier jugador mayor de 18 años con un PlayStation Online ID puede participar.

El proceso de selección tiene dos rondas. En la primera ronda, PlayStation evalúa tu postulación escrita basándose en criterios como la originalidad de tu texto, qué tan auténtico es tu amor por la marca, tu historial de interacción con PlayStation (juegos comprados, horas jugadas, trofeos obtenidos) y tu conexión específica con el estudio del juego en cuestión. En la segunda ronda, los finalistas pasan por una entrevista en video donde demuestran su pasión, su historia personal con PlayStation y qué tan buena historia tienen para contar.

El ganador —porque sí, se selecciona a una sola persona por juego— será invitado a un estudio de artes visuales en Los Ángeles donde pasará el día siendo escaneado con tecnología de captura 3D de última generación. PlayStation cubre los gastos de viaje y alojamiento tanto para el ganador como para un acompañante.

Gran Turismo 7 es el primer juego: así aparecerás en él

El primer título de la iniciativa es Gran Turismo 7, el simulador de conducción de Polyphony Digital. Si eres seleccionado, tu likeness —es decir, tu semejanza digital— aparecerá como un retrato de personaje dentro del juego por tiempo limitado, similar a como ya aparecen otros personajes a lo largo del juego.

Pero eso no es todo. También vas a colaborar con un diseñador para crear tu propio Fantasy Logo personalizado y una decoración de vehículo única (vehicle livery) que se añadirá de forma permanente al menú Showcase del juego. Esto implica que, incluso cuando tu aparición como personaje expire, tu huella en GT7 quedará para siempre.

Se espera que el ganador para Gran Turismo 7 sea seleccionado durante este verano. Y PlayStation ya confirmó que esto es solo el comienzo: hay más juegos de PlayStation Studios en camino.

¿En qué países está disponible y cuándo arranca?

Por ahora, The Playerbase está disponible en mercados seleccionados de América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia. Sin embargo, no todos los países de esas regiones están confirmados todavía.

Lo que sí está claro es que para postularte necesitas tener al menos 18 años, contar con un PlayStation Online ID activo y vivir en uno de los territorios participantes. El formulario de postulación está disponible directamente en a través del sitio web de la compañía, donde también puedes revisar las reglas oficiales completas.

Lo interesante de este programa es que no basta con ser un buen jugador. PlayStation no está buscando al que más kills tenga ni al que más platinos haya conseguido —aunque eso suma puntos en la primera ronda—. Lo que realmente buscan es una historia auténtica, alguien que tenga algo genuino que decir sobre lo que PlayStation ha significado en su vida. Eso lo hace accesible para cualquier tipo de gamer.

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