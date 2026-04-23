Sony rebaja la PS5 Digital Edition a $399: el mayor descuento del año llega cuando menos se esperaba

Sony está ofreciendo por tiempo limitado la PlayStation 5 Digital Edition a $399 dólares a través de su tienda oficial PlayStation Direct, lo que representa un descuento de $200 frente a su precio habitual de $599. La promoción llega apenas semanas después de que la compañía aplicara un aumento de precios en su línea de consolas, convirtiéndola en una de las ofertas más significativas que ha ofrecido la firma japonesa en lo que va del año.

La PS5 Digital Edition está disponible por tan solo $399 dólares directamente en el sitio oficial de Sony, y no, no es un error tipográfico.

Sony rebaja la PS5 Digital Edition $200 en su tienda oficial

El descuento viene directamente desde PlayStation Direct, la tienda oficial de Sony en Estados Unidos. Por tiempo limitado, la compañía japonesa está vendiendo la consola PS5 Slim sin unidad de disco por $399 dólares, cuando normalmente cuesta $599 dólares. Eso significa un ahorro real de $200 dólares en una de las mejores consolas de la generación actual, sin necesidad de usar cupones, suscripciones especiales ni trucos de ningún tipo. Solo entras, añades al carrito y pagas.

Lo que hace este descuento todavía más llamativo es el contexto en el que aparece. Apenas a principios de abril de 2026, Sony aplicó un aumento de precios en sus consolas PlayStation 5. Muchos fans y analistas pensaban que después de ese movimiento habría que esperar meses —quizás hasta el Black Friday o las fiestas de fin de año— para ver de nuevo un precio verdaderamente competitivo. Sin embargo, solo unas semanas después de esa alza, Sony sorprendió a todos con esta oferta de tiempo limitado que literalmente borra el incremento y lo supera con creces.

La promoción aplica específicamente al bundle PS5 Digital Edition Fortnite Flowering Chaos de 825 GB, que incluye todo lo que necesitas para empezar a jugar desde el primer día. En la caja encontrarás la consola PS5, un control DualSense inalámbrico, un cable de alimentación y un cable HDMI de alta velocidad. Además, el paquete trae cosméticos exclusivos de Fortnite canjeables directamente dentro del popular juego de batalla gratuito, incluyendo atuendos y accesorios temáticos del bundle. El único detalle a tener en cuenta: el soporte vertical de la consola se vende por separado, aunque hay opciones de terceros bastante económicas en Amazon.

¿Qué pasa si quieres jugar en disco? Sony también tiene solución

La versión Digital Edition no incluye lector de discos integrado, algo que puede ser una limitación si tienes una biblioteca de juegos físicos o si eres de los que compra títulos de segunda mano. Pero aquí Sony también tiene una respuesta inteligente: puedes adquirir el lector de discos externo por $79.99 dólares adicionales y conectarlo fácilmente a la consola cuando lo necesites. Eso significa que incluso si más adelante quieres reproducir juegos físicos o disfrutar de tus películas favoritas en Blu-ray 4K, tienes esa opción disponible sin tener que comprar otra consola.

Haciendo la cuenta rápida: $399 de consola + $79.99 de lector de discos = $478.99 dólares por una PS5 completa con lector, que sigue siendo más barato que el precio regular de la versión estándar. Las matemáticas claramente favorecen esta combinación.

En términos de rendimiento, la PS5 Digital Edition es absolutamente idéntica a la versión estándar en todo lo que importa: misma CPU, misma GPU, mismo SSD ultrarrápido con tiempos de carga casi inexistentes, y la misma experiencia de juego con ray tracing en tiempo real, compatibilidad con resolución 4K y hasta 120 fps en títulos compatibles. El control DualSense incluido ofrece los mismos gatillos adaptativos y retroalimentación háptica avanzada que han sido tan bien recibidos por los jugadores. La diferencia entre ambas versiones es única y exclusivamente el lector de discos físico integrado.

Por qué esta oferta no va a durar mucho tiempo

Seamos claros: estamos hablando de una promoción de tiempo limitado, y Sony no ha anunciado una fecha exacta de cierre. Históricamente, este tipo de descuentos en PlayStation Direct se agotan rápido, especialmente cuando el precio baja de forma tan significativa y de manera tan inesperada. Antes de esta oferta, ya era inusual ver la PS5 Digital en $399 incluso durante períodos promocionales fuertes; verla ahora, fuera del Black Friday y con los recientes aumentos de precio de por medio, la convierte en una oportunidad genuinamente excepcional que no se veía desde diciembre pasado.

El inventario de Sony en línea tiene un comportamiento bien documentado: cuando una oferta así se viraliza —y esta ya lo está haciendo— las unidades desaparecen en cuestión de horas. No hay una segunda oleada garantizada ni una promesa de que el precio se mantenga al día siguiente.

Si todavía te estás preguntando si $399 sigue siendo demasiado dinero, considera la perspectiva completa. La PS5 tiene todavía varios años de soporte activo por delante, una biblioteca de exclusivos que sigue creciendo —desde Spider-Man 2 hasta Astro Bot, pasando por God of War: Ragnarök y futuros lanzamientos— y acceso a PlayStation Plus con cientos de títulos incluidos dependiendo del plan que elijas. El valor a largo plazo de la consola es enorme comparado con su precio actual en oferta.

La pregunta ya no es si la PS5 vale la pena. La pregunta real es si te vas a arrepentir de no haberla comprado cuando estaba a $399. La consola está disponible ahora mismo en el sitio oficial de PlayStation Direct, mientras dure el inventario. No esperes a que alguien más te cuente que se agotó.

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