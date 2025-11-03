Ariana Grande y Cynthia Erivo sellan su amistad de ‘Wicked’ con un tatuaje conjunto

Ariana Grande y Cynthia Erivo, las protagonistas de la aclamada adaptación cinematográfica del musical ‘Wicked’, están dejando ver que su amistad es más fuerte de lo que se pensaba. La prueba más tangible de este vínculo es un gesto permanente: un tatuaje compartido con las palabras ‘For Good’, título de la esperada secuela.

La cantante, de 32 años, reveló el 1 de noviembre a través de Instagram una serie de fotografías junto a su compañera de reparto, donde ambas lucen el nuevo tatuaje en la palma de sus manos. “Feliz mes Wicked, 20 días”, escribió Grande en la publicación, haciendo una cuenta regresiva para el estreno de ‘Wicked: For Good’, programado para el 21 de noviembre.

Una amistad dentro y fuera de la pantalla

La química entre Ariana Grande (Glinda) y Cynthia Erivo (Elphaba) se convirtió en uno de los elementos más comentados durante el rodaje de la película, dirigida por Jon M. Chu. El propio cineasta, de 46 años, destacó en una entrevista con la revista People que fue “una de las amistades más hermosas de ver crecer”.

“Son dos de las voces más poderosas del mundo, quizá de nuestra generación. Podrían haber competido, pero siempre pusieron a ‘Wicked’ por encima de todo. Eso demuestra su grandeza como artistas: se sumergieron en los personajes y, al hacerlo, encontraron parte de sí mismas en ellos”, afirmó Chu.

El director también reconoció que la auténtica amistad entre las actrices elevó la historia de Glinda y Elphaba a otro nivel. “Creo que gracias a lo que aportaron, los personajes se sienten más grandes que nunca. Nos permiten conocerlas de forma más íntima. Y eso hizo mi trabajo mucho más fácil”, señaló.

Cynthia Erivo también ha hablado abiertamente sobre su relación artística con Ariana Grande. Durante un evento de Canva Create en abril, la actriz y cantante confesó: “Cantar con Ariana es realmente estimulante, un poco adictivo. Hay una sinergia maravillosa cuando trabajas con alguien que te entiende, que puede mirarte a los ojos y saber exactamente lo que necesitas sin que tengas que decirlo”.

Erivo explicó que la clave de su éxito conjunto reside en la escucha y la vulnerabilidad. “Cuando las voces se unen, significa que ambas se están escuchando. No se trata de ‘cómo sueno yo’, sino de ‘qué estás haciendo tú’. Y cuando ambas están en esa misma sintonía, todo es posible”.

Por su parte, Ariana Grande expresó –en varias ocasiones– que sintió que su encuentro con Erivo estaba “destinado a suceder”. En una entrevista para el pódcast ‘Podcrushed’ en 2024, la cantante reflexionó sobre lo que aprendió de su compañera: “Ojalá las dos hayamos aprendido mucho una de la otra, pero yo aprendí muchísimo de ella como persona. Cynthia ama con intensidad y sinceridad. Es una capricornio que ama de verdad”.

La artista también señaló que las diferencias entre sus personajes reflejan lo que podría haber sido un desafío en la vida real. “Cuando dos personas tan distintas comparten una experiencia tan grande, nunca sabes cómo resultará. Pero fue algo completamente simbiótico y hermoso.”

La secuela ‘For Good’ llegará al cine el 21 de noviembre.

